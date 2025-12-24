María Corina Machado, reconocida líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025, denunció amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos en la prisión de El Rodeo. Entre los detenidos afectados se encuentra el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo.

Machado señaló que estas amenazas provienen de funcionarios del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, además de graves violaciones al derecho internacional humanitario. Destacó que representan un peligro inmediato para la vida de los presos políticos que permanecen como rehenes del Estado.

La denuncia se suma a la realizada por María Gómez, pareja de Gallo, quien reveló que los extranjeros detenidos en El Rodeo 1 sufren tortura psicológica y reciben amenazas que les niegan derechos humanos. Según Gómez, los custodios les advierten que serán los primeros en morir en caso de una intervención de Estados Unidos en Venezuela. Gallo se encuentra detenido desde el 8 de diciembre de 2024, sin acceso a abogado ni contacto con su familia.

Machado responsabilizó directamente al Gobierno venezolano por cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir los presos a partir de estas amenazas. Además, exigió la intervención urgente de organismos internacionales de derechos humanos para prevenir ejecuciones extrajudiciales y proteger la integridad de los detenidos.

La líder opositora hizo un llamado a los gobiernos democráticos y aliados para que activen medidas diplomáticas de presión, monitoreo internacional y advertencias formales que disuadan al régimen de continuar con estas prácticas.

Solicitó, asimismo, garantías inmediatas para los presos políticos, incluyendo la presencia de observadores independientes y protección efectiva de sus vidas e integridad personal, enfatizando que existen vidas en riesgo en este momento.

En paralelo, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó esta semana que custodios de El Rodeo I amenazaron a los detenidos con usarlos como “escudos humanos” en caso de una eventual intervención militar de Estados Unidos en el país. La organización destacó que el uso del miedo y la intimidación como mecanismos de control incrementa el riesgo para la salud física y mental de las personas privadas de libertad.

Estas denuncias surgen en un contexto de alta tensión regional, marcado por la presencia aeronaval ordenada por el expresidente Donald Trump en el Caribe y el Pacífico Oriental. Este despliegue militar, con acciones contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, es percibido por el Gobierno de Nicolás Maduro como una “amenaza” de invasión y un intento de derrocarlo.

Además, Trump implementó un bloqueo total a buques petroleros sancionados que operan en Venezuela y ya confiscó al menos dos de estas embarcaciones, intensificando la presión sobre el régimen.