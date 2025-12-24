En la isla Grande de Hawai, el volcán Kilauea protagonizó un nuevo episodio eruptivo el martes 23 de diciembre de 2025, lanzando fuentes de lava que alcanzaron una altura de 122 metros (400 pies), superando ampliamente las emisiones previas.

Esta erupción, que se ha manifestado de forma intermitente durante casi un año, se mantiene confinada dentro de la caldera del cráter ubicado en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. En esta ocasión, no se reportaron viviendas en riesgo.

Publicidad

Desde diciembre del año pasado, el Kilauea ha expulsado lava en 37 ocasiones. Cada evento eruptivo ha durado aproximadamente un día o menos, con pausas de varios días entre ellos. El reciente espectáculo fue precedido por salpicaduras y desbordamientos que comenzaron el viernes previo.

Las fuentes de lava del Kilauea pueden elevarse a alturas comparables a rascacielos. Esto se debe a que el magma, cargado de gases que se liberan durante su ascenso, circula por conductos estrechos y tubulares que permiten que la roca fundida salga proyectada a gran altura.

Publicidad

El Kilauea es uno de los seis volcanes activos en las islas hawaianas, ubicado a aproximadamente 322 kilómetros al sur de Honolulu, la ciudad más grande del estado. Aunque más pequeño que su vecino Mauna Loa, el volcán es mucho más activo y constituye una atracción para turistas, especialmente quienes lo observan desde helicópteros.

En las últimas semanas, las autoridades han estado en alerta por la presencia de altos niveles de gases volcánicos y el fenómeno conocido como “cabello de Pele”, que consiste en hebras de vidrio volcánico transportadas hasta a 15 kilómetros desde el respiradero, frecuentemente generadas por la actividad de las fuentes de lava.

Publicidad

El Kilauea mantiene una actividad constante desde 1983, y aunque su erupción actual ha sido intermitente, continúa siendo un espectáculo natural que atrae la atención tanto de científicos como de visitantes.