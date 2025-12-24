Tras la celebración de Nochebuena, muchas personas desean disfrutar al día siguiente de las sobras de la cena navideña. Sin embargo, para evitar problemas de salud y conservar la calidad de los alimentos, es fundamental almacenar correctamente estos restos y respetar los tiempos recomendados.

La licenciada en Nutrición Ana Chezzi (MN 2245) explicó que es vital refrigerar los alimentos cocidos tan pronto como se enfríen, ya que las bacterias proliferan rápidamente en temperaturas entre 4°C y 60°C. Por ello, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aconseja que la heladera se mantenga a 4°C o menos para frenar el desarrollo bacteriano.

Los alimentos perecederos deben conservarse siempre en refrigeración o congelación, y nunca dejarse a temperatura ambiente durante períodos prolongados. Además, cuando la temperatura ambiente supera los 32°C, las sobras deben guardarse en la heladera dentro de la primera hora para minimizar riesgos.

Las intoxicaciones alimentarias, como la salmonelosis o las infecciones por Escherichia coli, pueden ocasionar síntomas como diarrea, vómitos, calambres abdominales y fiebre. "Estos cuadros pueden causar síntomas como diarrea, vómitos, calambres abdominales y fiebre, siendo especialmente peligrosos para niños, ancianos o personas con sistemas inmunitarios debilitados", advirtió Chezzi.

Para evitar la contaminación cruzada, es importante manipular las sobras con utensilios limpios y diferenciados para carnes crudas y otros alimentos, además de lavarse las manos antes de preparar cualquier comida. En caso de síntomas gastrointestinales, se recomienda no manipular alimentos para prevenir la propagación de patógenos como el norovirus.

El tiempo seguro para conservar las sobras depende del tipo de alimento. Katherine Zeratsky, experta en nutrición de Mayo Clinic, indicó que en general las sobras pueden mantenerse en el refrigerador entre tres y cuatro días, tras lo cual aumenta el riesgo de intoxicación. Si no se consumirán en ese plazo, lo mejor es congelarlas de inmediato.

Las carnes, pescados y guisos suelen conservarse entre dos y cuatro días en la heladera, mientras que las ensaladas ya condimentadas deben consumirse en menos de 24 horas. Al congelar adecuadamente, los alimentos pueden durar hasta tres meses, aunque mantienen mejor su sabor durante los primeros tres o cuatro meses.

Es importante destacar que aunque un alimento parezca estar en buen estado, las bacterias que lo contaminan no siempre alteran su sabor, olor o apariencia. Por este motivo, si existen dudas sobre la seguridad de un plato almacenado, lo más prudente es descartarlo, ya que tras cuatro días pueden desarrollarse gérmenes peligrosos.

Las comidas calientes deben mantenerse a unos 60°C fuera de la heladera, por ejemplo en una olla eléctrica, mientras que las frías, como ensaladas o sándwiches, pueden colocarse sobre hielo para evitar que suba su temperatura. Para recalentar las sobras, es fundamental que la temperatura interna alcance los 74°C, removiendo la comida para evitar zonas frías. No se recomienda recalentar en ollas eléctricas, ya que el aumento lento de temperatura favorece el crecimiento bacteriano.

Cómo envolver las sobras para su conservación

La forma de almacenar las sobras influye directamente en su duración. Se aconseja dividir las comidas en porciones pequeñas y guardarlas en recipientes limpios, herméticos y preferentemente transparentes, para facilitar su identificación y consumo dentro del tiempo seguro.

Usar envases herméticos previene la contaminación cruzada y limita la exposición al aire, que acelera el deterioro. En caso de emplear bolsas plásticas para alimentos, se recomienda eliminar el exceso de aire antes de sellarlas. Para optimizar el enfriamiento, es mejor distribuir los alimentos en capas delgadas y evitar sobrecargar la heladera.

Al congelar sobras, se deben etiquetar los recipientes con la fecha de almacenamiento para controlar el tiempo de conservación y evitar consumir alimentos fuera de plazo. Para descongelar, lo más seguro es pasar los alimentos del freezer al refrigerador la noche anterior, usar el microondas o sumergir el recipiente sellado en agua fría. Nunca se deben dejar las sobras a temperatura ambiente para descongelar, ya que esto favorece el crecimiento bacteriano.