El DT Pablo Aimar convocó a los jugadores del seleccionado Sub 17

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador del seleccionado argentino Sub 17, Pablo Aimar, convocó a los futbolistas juveniles que comenzarán el lunes los entrenamientos en el predio de AFA en Ezeiza, con vistas a encarar los compromisos que tendrán durante el corriente año.



Aimar rescató la base de jugadores nacidos en 2004 que integraron el seleccionado Sub 15 y que ahora tendrán continuidad en esta nueva etapa que comenzará la próxima semana, con vistas a afrontar el mundial de la categoría que se desarrollará en 2021 en Perú durante el mes de octubre.



Aimar, de 40 años, tiene en su cuerpo técnico a Diego Placente (AC), Adrián Gallara (AC), Enrique Cesana (PF) y Darío Herrera (EA), todos coordinados por el ex San Lorenzo Bernardo Romeo.



Los jugadores convocados son: Santiago Torres, Agustín Giay, Tobías Medina y Tomás Porras (San Lorenzo); Lautaro Garbarino, Tiago Simoni y Valentín Barco (Boca Juniors); Mateo Seoane, Julián Fernández y Santiago Castro (Vélez Sarsfield).



Ariel Calderari y Agustín Rodriguez (Lanús); Leandro Giménez y Juan Gauto (Huracán); Román Vega y Fernándo Álvarez (Argentinos Juniors); Tomás Kummer y Sergio Frutos (Talleres de Córdoba); Federico Sosa y Misael Jaime (Newell's Old Boys).



Federico Gómez Gerth (Tigre); Leandro Quiroz (Colón de Santa Fe); Axel Encinas (River Plate) e Ignacio Tapia (Belgrano de Córdoba).



En la primera semana el plantel practicará lunes, martes y miércoles desde las 9.30 horas en el predio Julio Grondona.