El embajador de Japón en Argentina, Hiroshi Yamauchi, realizó una visita oficial a la provincia de San Juan, en lo que fue su último viaje provincial como representante diplomático. Durante su estadía, Yamauchi valoró tanto la hospitalidad de los sanjuaninos como las similitudes que encontró entre la provincia y Japón en materia de preparación ante sismos.

En su recorrido, el embajador probó la gastronomía local, incluyendo las tradicionales semitas y punta de espalda a la parrilla. Sobre la experiencia, Yamauchi expresó: “Ambas deliciosas, realmente disfruté de la gastronomía sanjuanina”. Además, destacó la calidez de las familias que lo recibieron, señalando: “Muchísimas gracias al Gobierno de San Juan por la calidez con que me recibieron. La hospitalidad aquí es impresionante”.

El embajador visitó uno de los íconos turísticos más importantes de la provincia, el Parque Ischigualasto, conocido como el “Valle de la Luna” y comentó: “Una vista realmente impresionante”.

Sobre los preparativos para la próxima Fiesta del Sol, Yamauchi señaló: “Promete ser una gran celebración, será un evento cultural muy significativo para la provincia”, mostrando entusiasmo por conocer la tradición y la historia local.

Durante su visita, el embajador también compartió un momento con las familias Yamanouchi y Higa, quienes lo recibieron con un asado. Yamauchi destacó la colaboración de los anfitriones y elogió a los jóvenes de la familia: “Tomás, su hijo, fue un gran asador”.

El diplomático japonés se mostró impresionado por el desarrollo y la organización de la provincia, y la comparó con su país de origen: “San Juan me sorprendió por su preparación frente a los terremotos, muy similar a Japón, y por la conciencia de la población ante estos eventos”.

En su despedida, el embajador expresó sus planes de seguir recorriendo otras provincias argentinas: “Dejo pendiente mi deseo de conocer La Pampa, San Luis, Chaco y Formosa. Ha sido un placer recorrer gran parte del país”.

La visita del embajador japonés reafirma los lazos de cooperación y amistad entre Japón y San Juan, destacando la combinación de turismo, gastronomía, cultura y desarrollo regional, y dejando una imagen positiva de la hospitalidad sanjuanina y su potencial para el intercambio internacional.