El emir de Qatar visita Irán y el canciller iraní, Omán, en medio de la escalada regional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

En medio de una escalada militar y diplomática que no para de sumar fuentes de tensión, denuncias y reclamos, dos monarquías que han sabido oficiar como mediadores en otros conflictos en Medio Oriente, Qatar y Omán, tuvieron reuniones hoy con el gobierno de Irán.



Por un lado, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Zani, viajó hoy a Teherán en su primera visita oficial al país persa desde que asumió el cargo en 2013 y la agencia de noticias estatal qatarí informó que entre los objetivos del viaje se destacan "los últimos eventos en la región y los asuntos de interés regional e internacional que preocupan a ambas" naciones.



Qatar es la única monarquía de mayoría sunnita de la región que mantiene una buena relación con Irán desde que comenzaron a explotar de manera conjunta el yacimiento de gas natural más grande del mundo en las aguas del Golfo Pérsico.



Este acercamiento con Teherán le valió que en 2017 Arabia Saudita, el resto de sus aliados en la región y el gobierno estadounidense de Donald Trump lo aislaran por un tiempo.



Pese a esa crisis diplomática, la importancia militar de Qatar para Estados Unidos y la variada cartera de inversiones de la monarquía de Al Zani primaron, sin que el pequeño país tuviera que resignar su buena y productiva relación con Irán.



Hoy, esa posición le permitiría actuar como mediador en la crisis desatada por el asesinato del comandante más poderoso y famoso de Irán, Qasem Soleimani, por parte de Estados Unidos.



Al Zani fue recibido por el presidente Hasan Rohani con una pomposa ceremonia militar, según informó la agencia de noticias EFE, y hace una semana, apenas dos días después del asesinato de Soleimani en Bagdad, el emir había llamado por teléfono al presidente de Irak, Barham Saleh, para discutir cómo evitar "más tensión y escalda en Irak y la región".



El emir qatarí es el primer líder de un país extranjero que visita Teherán desde ese bombardeo estadounidense en Bagdad, que desató una ola de protestas en Irán y un ataque medido y sin víctimas contra dos bases iraquíes con fuerzas norteamericanas, y el derribo "por error" de un avión comercial ucraniano que mató a 176 personas.



Poco antes de la llegada del emir qatarí a Teherán, el canciller iraní, Mohamed Yavad Zarif, había sido recibido en Omán por el nuevo sultán de ese país, Haitham bin Tareq al Said, en una visita sorpresa tras la muerte del anterior monarca, Qabus bin Said, este fin de semana.



"Su majestad Haitham bin Tareq bin Taimur recibió en el palacio de Al Alam al ministro de Relaciones Exteriores iraní y el enviado especial del presidente de la República Islámica de Irán, Yavad Zarif", informó la agencia oficial omaní ONA sin dar más detalles.



Omán, bajo el sultanato de Bin Said, fue un reconocido mediador en conflictos y crisis en la región, y mantiene buenos vínculos con todos los países de Medio Oriente y las potencias extranjeras, aún entre naciones rivales.