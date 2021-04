El empresario de la noche Uñates llegó a un acuerdo de juicio abreviado, pero falta que resuelva el juez

El bolichero Diego Uñates, acusado por desobedecer una orden de alejamiento para con su expareja, amenazas y daño, llegó a un acuerdo de juicio abreviado este jueves por la pena de cuatro años de prisión efectiva, algo que este viernes, el juez Ricardo Grossi deberá homologar o no. Esto se dio después del escándalo que se originó en torno a su caso cuando la Corte anuló un fallo anterior en su contra y pidió que el juicio se haga de nuevo, debido a que el juez de la sentencia se demoró en entregar los fundamentos de la condena.

Mencionado hecho impactó negativamente en las víctimas, ya que significaba que el empresario de la noche podía quedar en libertad el 10 de mayo, ya que se le cumplía los tres años de prisión sin recibir una pena –la ley establece que un acusado sin sentencia puede ser excarcelado a los dos años, sin embargo se puede pedir la prórroga por un año más, cosa que Uñates ya cumplió- pero esto finalmente no ocurrió porque la Justicia citó a audiencia para este viernes 23 de abril.

El acuerdo de juicio abreviado se estableció entre los abogados de Uñates, Marcelo Fernández y Franco Montes, y el fiscal Carlos Rodríguez. Cuatro años de cárcel por cinco hechos de desobediencia de una orden perimetral (en la sentencia anterior solo fue por cuatro) contra su expareja y madre de sus hijos, amenazas contra el abogado de la víctima y daño, dijeron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE.

El pacto todavía no tiene la homologación del juez. Esto se puede dar o no este viernes sobre el mediodía, horario de la audiencia en la Sala C del Sistema Especial de Flagrancia, a pesar de que el juicio corresponde al Juzgado Correccional. El magistrado designado es Ricardo Grossi y en caso de no aceptar el acuerdo, Uñates irá a juicio nuevamente. Antes de la decisión del juez, las partes deben ratificar su convenio.

Uñates fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión en julio de 2020. Pero como tenía otra sentencia, también por violencia de género contra otra expareja de un año y seis meses de cárcel, ambas se sumaron lo que dio un total de seis años. Sin embargo esto quedó sin efecto porque el juez Alberto Caballero entregó con una demora de cinco días los fundamentos de la segunda sentencia, lo que hizo que los abogados de Uñates pidieran la anulación en la Corte y la consiguieron.

Esto trajo de nuevo el debate en que la Justicia no hay perspectiva de género. Más allá de eso lo que si era evidente que las víctimas iban a volver a vivir un proceso doloroso.