El espectáculo infantil musical “Aprendamos Explorando”, que conquistó escenarios de todo el país durante 2024, vuelve a San Juan con un espectáculo completamente renovado. La cita será el viernes 14 de noviembre a las 18 horas, en el Complejo Cultural Cine Teatro Albardón (Castelli 1.830, San Martín), con entradas generales a $25.000 y una promoción especial 3x2 disponible al momento de la compra.

El espectáculo, protagonizado por Rodrigo Esmella, combina musicales educativos, efectos especiales, humor y un despliegue técnico que sorprende por su calidad. “Es un show que entretiene a los más chiquitos y a los más grandes también, porque tenemos algunos momentos para divertir a los adultos”, explicó Esmella en diálogo con DIARIO HUARPE.

Publicidad

El artista, que encabeza un elenco de cinco intérpretes, destacó que el formato teatral nació de un personaje muy conocido por los niños a través de plataformas digitales: “Llevamos al teatro lo que los chicos ya conocen de ver en YouTube, pero en vivo, con música, luces y coreografías. Eso genera una conexión inmediata”, contó.

Con una energía diferente y contagiosa, el actor valoró la espontaneidad del público infantil: “Los chicos son muy sinceros. Si algo les gusta, se nota enseguida, y si no, también. Por suerte, lo que nos llevamos de cada función es pura alegría”.

Publicidad

La gira nacional de Aprendamos Explorando también ha sido una oportunidad para acercar grandes producciones al interior del país. “El público del interior siempre es muy agradecido, porque no siempre llegan espectáculos de este tipo fuera de las grandes ciudades. En cada función sentimos un cariño enorme”, señaló Esmella.

El espectáculo no solo se destaca por su valor artístico, sino también por su impacto emocional. El actor compartió experiencias que marcan el sentido de su trabajo: “Nos escriben padres contándonos que fue la primera vez que sus hijos fueron al teatro, o qué chicos con autismo o síndrome de Down lograron disfrutar e interactuar durante el show. Para nosotros, eso no tiene precio”.

Publicidad

Sobre el regreso a la provincia, el intérprete expresó un cariño especial por el público local: “San Juan es un lugarcito que queremos mucho. Ya estuvimos antes y nos hicimos amigos. Esta vez volvemos con novedades en lo escenográfico, en el elenco y en el contenido del show. A los que no lo vieron, les aseguro que se van a divertir muchísimo”.

“Aprendamos Explorando” promete ser una experiencia mágica y educativa, donde la risa, la música y la emoción se combinan para ofrecer una tarde inolvidable. Las entradas ya se encuentran disponibles y, como dice su protagonista, “no se pierdan la posibilidad de vivir este espectáculo que nos llena de alegría a todos”.