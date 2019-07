El ex de Morena Rial se defiende en las redes: “La vida se encarga de explicar las cosas que hoy no tienen sentido”

Morena Rial demandó a su Facundo Ambrosioni por violencia de género. "Ten calma… Que la vida se encarga de explicar las cosas que hoy no tienen sentido". Con esa frase se manifestó hoy Facundo Ambrosioni a través de las historias de Instagram. El ex de Morena Rial, por el momento elige no hablar con la prensa