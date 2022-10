Luego de tres meses de que la UFI N 4 de Delitos Especiales investigara el crimen de Cesar Bustos, el Fiscal Francisco Micheltorena sobreseyó a los acusados Fernando Luis Delgado y Hugo Omar Elizondo, quienes habían sido señalados por este crimen. Según el funcionario judicial, no hay pruebas contra ellos. Pero aseguró que "no nos damos por vencidos para buscar un culpable".

El fiscal a cargo explicó los argumentos para no culpar a los acusados del asesinato del hombre rawsino de 87 años el 28 de junio de 2021. Dijo que no hay rastros de que los dos detenidos hayan tenido algo que ver con este caso. El personal de investigación secuestró algunos elementos como guantes, los cuales fueron encontrados en la escena del ataque, una campera y una boina. Hallaron un perfil de ADN que no era apto para cotejo. Por lo tanto, los elementos pasaron por dos laboratorios forenses, el de San Juan y Mendoza, los cuales están entre los más avanzados de Argentina.

En la boina encontraron el ADN de una tercera persona. Sin embargo, el perfil no coincide con los de los acusados. Otra prueba clave a favor de estos tuvo que ver con las huellas dactilares. El asunto es que no encontraron huellas completas, excepto una, pero que tampoco coincidía con los sujetos.

El crimen

César Bustos fue hallado con vida y agonizando en su casa en el barrio San Ricardo el 28 de junio. Al menos dos sujetos ingresaron a su casa sin forzar la puerta y lo golpearon en el rostro con una llave francesa hasta desfigurarlo para intentar matarlo. Finalmente, y tras revolver la casa en busca de dinero y efectos de valor, abrieron la llave de gas de la cocina y huyeron, esperando que el gas termine con su vida. Familiares lo encontraron poco después en un charco de sangre y lograron salvarle la vida.

Sin embargo, las graves lesiones en su cuerpo lo llevaron a estar dos meses internado en la Clínica Mayo, donde sufrió dos paros cardíacos. Logró sobrevivir al primero, pero su cuerpo no resistió el segundo y finalmente falleció el pasado miércoles 7 de septiembre.

Jubilado de la Caja de Jubilaciones, viudo y padre de tres hijos, era conocido y querido en el barrio por su simpatía, lucidez y energía. Incluso, vecinos del barrio organizaron una rifa para poder costear la internación de César y los medicamentos, ya que su obra social no cubría el cien por ciento del tratamiento. Mientras tanto, la UFI de Delitos Especiales y la Policía siguen investigando.