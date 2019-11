El FMI confirmó que está dispuesto a trabajar con el equipo de Alberto Fernández cuando éste lo decida

Los canales de diálogo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) están abiertos y a la espera de la decisión del presidente electo, aunque por el momento no hay fecha confirmada para un encuentro, ni en Buenos Aires, ni en Washington.

"Estamos dispuestos a trabajar cuando le resulte conveniente a la nueva administración de Argentina y esto no depende de condiciones previas", señaló en conferencia de prensa esta mañana Gerry Rice, el vocero del Fondo.

No hubo mención alguna al desembolso pendiente de u$s 5400 millones, que debió haber llegado en septiembre, pero aún no fue girado tras el cambio de escenario político y el deterioro de las condiciones económicas post elecciones PASO.

Rice reiteró, una y otra vez que el organismo está pronto a trabajar con el presidente electo, "para ayudar a Argentina a abordar los importantes desafíos que enfrenta su economía y allanar el camino para un crecimiento inclusivo y sostenible".

En ese sentido, precisó que el Fondo está listo "para trabajar con el presidente electo Fernández y su equipo a su conveniencia durante este período de transición".

Mañana tendrá lugar una conferencia organizada por la Universidad de Miami, a la que asistirán Alejandro Werner, jefe del Departamento de Hemisferio Occidental, y también Guillermo Nielsen, uno de los refentes económicos del Frente de Todos.

Respecto de un posible encuentro, Gerry Rice dijo: "No tengo conocimiento de ninguna reunión planificada en este momento", pero dejó entrever un posible contacto. "Ambos van a estar y no se puede descartar que se crucen en los pasillos, como suele ocurrir en este tipo de eventos".

Ante una pregunta puntual sobre las gestiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, a favor de Argentina, Rice mantuvo la posición oficial del organismo respecto del país y dijo que "no está al corriente de conversaciones" entre ambos.

Consultado sobre si Argentina había pedido comenzar un proceso de reestructuración de deuda con acreedores privados o si antes debía tener, de alguna manera, el consentimiento del FMI, el vocero precisó que esa decisión es "exclusiva" de los países miembro, en consulta con sus asesores legales y financieros.

Pero señaló que el "papel y la responsabilidad del Fondo es evaluar la sostenibilidad de la deuda", en línea con su política de Acceso Excepcional. Hasta el momento no hubo un pedido formal de Argentina en ese sentido.

El funcionario del organismo multilateral, no obstante, dejó en claro que para realizar este análisis de sostenibilidad de la deuda, se requiere información sobre los planes de política de las autoridades, así como una perspectiva macroeconómica coherente con esos planes. Y enfatizó: "Por ahora no podemos hace esa evaluación".

