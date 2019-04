El Frente Todos sale a la caza de los votos de Pappano en Rivadavia

En una contienda tan ajustada como la que se presenta en Rivadavia, los votos que se quedaron sin dueño tras las PASO del 31 de marzo serán determinantes para definir en junio quién será el intendente. Luego de perder la interna del Frente Con Vos con Fabián Martín, Delia Pappano avisó que no le dará a su vencedor los sufragios que obtuvo y hay más dudas acerca de dónde irán a parar. El candidato de Todos, el peronista Marcelo Delgado, salió en busca de ese caudal y encontró puentes con el entorno de la radical. Entiende que, al haber resultado el opositor más votado en las primarias, podría ser concebido como la opción más firme de quiénes buscan un cambio en el departamento.

Martín es el actual intendente, va por la reelección y en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 31 de marzo terminó primero con el 40,3% de los votos y Pappano se alzó con el 4,8%. En definitiva, los precandidatos de Con Vos, ex Cambiemos, sumaron el 45,1%.

Pappano y Martín tienen procedencias políticas distintas, ella no está para nada de acuerdo con la gestión municipal y es una dura crítica del presidente Mauricio Macri y la poca participación que le da a la UCR. En eso funda su decisión de no salir a hacer campaña con el candidato a la reelección y no esforzarse en persuadir a los rivadavienses que la votaron.

En Todos buscan captar esos sufragios que, sin Pappano en competencia, ya no tienen dueño original. Incluso, un dirigente de ese espacio contó que están en conversaciones con un sector de independientes que ayudó a la precandidata radical en las PASO y que no ve con malos ojos a Delgado.

Lo que hay en juego es una jugosa porción, ateniendo a lo ajustada que está la cosa. Delgado ganó la interna de Todos con 17,4% y con los votos de sus derrotados, Ruperto Godoy y Raúl Alonso, el frente sacó 43,9%, es decir, muy poco menos que Con Vos. Y todos los votos nuevos son bienvenidos y sirven para descontar.

En Todos se toman de que los votantes de Pappano se enrolan entre los que apuestan a un cambio de timón en el municipio. Y concluyen que si Delgado es el opositor que más votos sacó, puede ser visto como la vía más firme para conseguir el objetivo de renovar aires en el edificio de Calívar y Libertador.

Claro que eso no alcanza. La interna de Todos también dejó heridas y ahora buscan sanarlas, para conseguir la unidad y mantener el caudal de votos que consiguieron Delgados y sus adversarios en conjunto. El líder del frente y candidato a gobernador, Sergio Uñac, encabezará un encuentro mañana para bajar línea en ese sentido. Uno de sus colaboradores dijo que se encargará personalmente de que no exista fuga de sufragios.