El futbolista sanjuanino que pasó de vender hilos y agujas a jugar en la Primera Nacional

La historia de Enzo Fernández es muy particular. El chico de 23 años, nacido en Chimbas, es uno de los integrantes de una humilde familia que sale todos los días a la calle a trabajar para subsistir. Enzo de chico, solía vender hilos y agujas en la Terminal de Ómnibus o en Libertador y Tucumán, pero su esfuerzo y dedicación por el fútbol lo llevaron a que hoy haya arreglado con Villa Dálmine, equipo que milita en la misma categoría de San Martín, es decir en la Primera Nacional.

El flamante delantero del "Violeta" viene de jugar con la camiseta de Sansinena de General Cerri, Bahía Blanca, en el Torneo Federal A. En esa categoría se enfrentó contra Desamparados y Peñarol. Anteriormente había jugado en el Boxing Club de Río Gallegos, en el Torneo Federal B, donde llegó a disputar la final por el ascenso y allí fue uno de los goleadores del torneo.

El "Chimba", como se lo conoce en el ambiente, se inició como jugador de chico en la Villa Unión, un equipo de Chimbas, y ahí comenzó su carrera futbolística. Enzo habló con DIARIO HUARPE y compartió su historia de vida y este ascenso de categoría en su carrera.

¿Tu infancia fue difícil?

- Sí, muy difícil porque somos una familia muy humilde. Mis padres no tenían trabajo y sólo hacíamos unas changas para poder tener un plato de comida con mis hermanos (NdR: son 13 hermanos en total). Yo incluso cuando era chico solía vender agujas e hilos en la Terminal de Ómnibus o sino en la Libertador y Tucumán, eso lo hacía para poder llevar algo de plata a mi casa.

¿Cuándo trabajabas, pensabas en jugar al fútbol?

- Sí, siempre me gustó el fútbol y siempre soñé con jugar a la pelota. Mi primer club fue la Villa Unión de Chimbas, allí hice un par de años las inferiores, después pasé a jugar en Los Pumas cuando todavía no estaban afiliados a la Liga. De ahí me fui a San Martín, allí hice dos años en las inferiores, pero a los 15 años me salió una oportunidad de jugar en Primera en Paso de Los Andes de Albardón y me fui para allá. Luego hubo una prueba en Desamparados y quedé. Allí empecé a jugar en cuarta división y a los 16 años debuté en la Primera local. A los 17 ya integré el plantel del Argentino B, allí jugué algunos partidos, pero no tuve mucha continuidad.

¿Cómo decidiste ir a jugar afuera?

- Al no tener chances de jugar en Sportivo y porque no quisieron comprarme el pase, me salió la chance de irme a La Pampa. Allí jugué en el Club 25 de Mayo, hice muchos goles, me fue bien. En 16 partidos hice 25 goles, salimos campeones de la local. Después quería volver a jugar en mi provincia para estar cerca de mi familia, pero no me quisieron. Apareció la oportunidad de Boxing Club de Río Gallegos, era muy lejos, pero lo mismo decidí irme. Allí me fue muy bien, encajé perfecto en el equipo, se armó un buen grupo y peleamos hasta el final el ascenso al Federal A que finalmente no se nos dio. De ahí pasé a Sansinena de Bahía Blanca, también me fue bien, fui el goleador del equipo. Y cuando pensaba en seguir en ese equipo, apareció la chance de Villa Dálmine.

Con la pelota a todos lados: el "Chimba" como lo apodan, jugó el varios equipos del país. (Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

¿Qué significa este paso en tu carrera?

- Estoy muy feliz, este paso a un club de la Primera Nacional siempre lo quise lograr y ahora que lo logré, lo tengo que disfrutar al 100%.

¿Cómo se dio tu llegada a Villa Dálmine?

- Un amigo me dijo que de ese club estaban interesados en mí, luego un dirigente de Dálmine se comunicó conmigo, me hizo una oferta, yo lo charlé con mi familia y les gustó la idea. Ellos también son parte de esto, así que les confirmé que si aceptaba lo que me proponían.

¿Cuán importante es este paso en tu carrera?

- Muy importante para mí, siempre sueño con seguir triunfando en el fútbol y gracias a Dios hoy estoy dando un gran paso.

¿Soñás con jugar en Primera División?

- Con el sólo hecho de que me hagan esa pregunta, se me pone la piel de gallina porque siempre lo sueño y ahora que estoy un poco más cerca, no voy a parar hasta lograrlo.

¿Estás conforme con tu carrera como futbolista?

- Sí, muy conforme, de chico soñaba con jugar al fútbol. Aunque esté de vacaciones o ahora en la cuarentena, entreno siempre, nunca paré de entrenar y ese esfuerzo que hago día a día me permiten que se me abran estas oportunidades.

¿Tu familia fue importante en tu carrera?

- Sí, siempre ellos fueron muy importantes. Mi viejo, mi vieja y en especial mis hermanos, todos me apoyaron y confiaron en mí. Ellos son mi sostén, los que me ayudan para que yo esté bien. También mis amigos me ayudaron mucho, así que sólo tengo palabras de agradecimiento.