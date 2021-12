El giojismo fue a la Justicia por considerar inconstitucional la eliminación de las PASO y pide su nulidad

El pasado jueves en la Cámara de Diputados de la provincia se aprobó sobre tablas el proyecto de ley por el cual se eliminaron las PASO. El modo en que fue presentado el proyecto y la aprobación del mismo causó polémica, indignación y enojo en los diputados opositores y también los giojistas.. Estos últimos justamente adelantaron que estudiarían judicializar el tema, algo que finalmente se concretó en este martes.

Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva, los tres legisladores giojistas, los cuales integran el bloque Justicialista en la cámara, hicieron una presentación en la Justicia, algo que adelantó DIARIO HUARPE que harían. La medida que han presentado es una acción solicitando la inconstitucionalidad y nulidad de la ley Nº 2348-N.

"Entre los fundamentos más destacados de la presentación judicial se argumenta que el proceso de sanción legislativo de la ley está plagado de nulidades absolutas, además de la violación, en forma manifiesta ilegal y arbitraria, del derecho a elegir y ser elegido, menoscabando las garantías del ciudadano/a elector/a de la Provincia de San Juan", afirman.

"Hoy hicimos una presentación a la Corte de Justicia de la provincia pidiendo la inconstitucionalidad de la ley recientemente sancionada, promulgada y publicada el mismo jueves 16 pasado", dijo Leonardo Gioja, quien fue en la sesión del pasado jueves uno de los más críticos sobre el tratamiento del proyecto.

Los diputados Juan Carlos y Leonardo Gioja durante la sesión en Diputados cuando se aprobó, con polémica, la eliminación de las PASO. (Foto: Mariano Martín).

El giojismo basó su presentación ante la Corte en tres puntos: el primer, consideran, es la ley aprobada, la número 2348-N, es violatoria de la Constitución Nacional. Leonardo GIoja afirmó que cuando se aprobaron las PASO en el año 2010 su objetivo fue el de ampliar derechos. "Los derecho políticos son progresivos, es decir ampliamos derechos, y en este caso las PASO instauraron un sistema en el cual toda la población podía elegir candidatos. Con esta reforma vamos en contra de la Constitución Nacional porque cercena o reduce la posibilidad de elegir y ser elegido, y eso es un punto fundamental por lo cual esta reforma es inconstitucional".

En segundo lugar, fueron críticos de las formas en las cuales se dio la aprobación de ley que quita las PASO en San Juan. "Por la forma en que fue sancionada, sobre tablas y tratada a último momento, sin discusión, sin argumentación válida y profunda del sistema político, es que es violatoria también de la Constitución provincial", dijo Gioja. En este punto explicó que a su entender, "a distintos tipos de leyes hay distintos tratamientos"

"Lo planteamos en el recinto que podría tratarse de una ley sucesoria, que es un tipo de ley que según nuestra Constitución necesita una Sesión Especial y los dos tercios para su aprobación. De lo que no hay duda, es que si no se trata de una decisoria, es una ley de base que implica un marco para tratarla y también es una sesión especial. No se puede haber hecho nunca en una sesión ordinaria y es algo que le pedimos a la Justicia que intervenga", dijo el legislador.

El último punto que mencionó el menor de los Gioja en la conferencia fue que el tratamiento de la ley violó el reglamento interno de la Cámara de Diputados. "La votación que se hizo en la Cámara, que implicaba que debía pasar a comisión para un análisis correcto y tratarla como corresponde, fue desestimado a pesar de que tenía mayoría de votos", argumentó.

Además de esta presentación de inconstitucionalidad y nulidad, se ha pedido otra medida, que es una cautelar para que se suspenda esta ley hasta tanto se defina el tema de fondo, si es inconstitucional o no. También para que no haya ningún tipo de acciones como que los partidos políticos deban modificar su carta orgánica o que se trate alguna otra ley como producto de esta recientemente aprobada.