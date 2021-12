Eliminación de las PASO: qué hizo que se fueran enojados hasta los diputados oficialistas   

La sesión de la Cámara de Diputados de este jueves pasó de cierta normalidad a tener gritos, cruces entre diputados y hasta una pelea por un resultado que para algunos indicaba una cosa y para otros, otra. Uno de los protagonistas fue Leonardo Gioja, quien a pesar de ser aliado se fue de la sesión antes de votar el proyecto que habían presentado diputados de su mismo bloque por el que finalmente se eliminaron las PASO.

El legislador fue quien presentó un pedido para que los cambios en la ley no se trataran de la forma en la que se hizo. Tras retirarse de la sesión habló con la prensa y se pronunció en contra de dejar de hacer primarias abiertas en la provincia y terminó deslizando que no “no tiene idea” de en qué situación queda el bloque del Frente para Todos que integraba como oficialista.

Para Gioja, el momento de quiebre fue cuando Juan Carlos Abarca, de su mismo bloque, presentó una iniciativa del que él y otro grupo de diputados no sabían nada. “Se presentó sobre tablas un proyecto de modificación del Código Electoral de la provincia”, explicó y dejó en claro que no se habían enterado incluso cuando el día anterior habían estado reunidos los diputados oficialistas. “Primero se votó y aceptó que ingresara a la sesión, pero luego vimos que no era un artículo, sino el código entero, más de 30 páginas imposibles de leer durante la sesión”, relató.

Para el legislador, este era el mayor problema. “Una cosa es que ingrese una hoja donde piden modificar un artículo en particular y se puede comparar rápidamente con el artículo anterior y decidir. En cambio acá estaba el código completo y al final decía que se deje sin efecto el preexistente. No sabíamos si modificaba un artículo, dos o quince”, continuó Gioja.

Fue ahí que él mismo, a pesar de ser del mismo bloque político que abarca, presentó un pedido oficial para que no se trate el texto y en cambio vaya a comisiones. “En la Cámara tenemos otro tipo de costumbres que son tratar los temas en comisión y con respeto, donde se debate artículo por artículo y se puede convocar especialistas. Ahora se rompen estas costumbres y es una pena que sea con algo tan importante como el Código Electoral de la Provincia”, criticó el diputado.

Con el pedido de Gioja empezó el debate acalorado, donde los diputados se cruzaron en sus posturas, incluso entre los del mismo partido. Hubo acusaciones de querer apurar el debate por parte de quienes estaban en contra, de no respetar la voluntad popular de parte de quienes estaban a favor del proyecto y, sobre todo, críticas a la forma en la que ingresó el proyecto. “A mí en lo personal me parece una falta de respeto que entrara de esa manera y me parece una falta de respeto a los sanjuaninos que votemos algo que no sabemos qué es, porque no hay forma de leer en detalle y estudiar 30 páginas en medio de la sesión”, zanjó Gioja.

Fue por esto que cuando su moción no fue aprobada, otra vez entre gritos y críticas, porque una parte de los diputados no votó y se contaron como negativos, Leonardo Gioja se levantó del recinto. Junto a él se fue también Juan Carlos Gioja, quien criticó a viva voz lo que había pasado. Tras ellos salieron también un grupo de legisladores de la oposición, que decidieron tampoco votar el proyecto.

Es que hasta ese momento solo estaban discutiendo si la eliminación de las PASO iba a ser tratada el mismo día o no. En el recinto quedó un grupo reducido de legisladores. De estos 23 votaron a favor de que se cambie el sistema electoral y otros 13 se abstuvieron del voto. De esta manera, se definió que en San Juan no habrá Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas, a contramano de la mayor parte del país, donde seguirán existiendo.