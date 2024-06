Este martes 11 de junio se notificó un aumento en el GNC en San Juan. En las estaciones de servicio cambiaron los precios en los tableros reflejando el aumento de entre el 4% y el 5%. Este es un nuevo golpe al bolsillo de los sanjuaninos, puesto que los combustibles habían aumentado semanas atrás y ahora también aumentará el precio de los pasajes del colectivo. De esta forma, el GNC pasó a costar $518 el m³.

Mientras que hay algunas estaciones de servicio que cambiaron rápidamente los tableros, hay otras que todavía no lo aumentan. Previo a esta suba, el gas natural comprimido costaba $498 el m³ y pasó a cotizar en $518 el m³.

Desde la Cámara de Expendedores de Combustible, su presidente, Miguel Caruso, manifestó que esta suba se aplicó desde este martes 11 de junio, que fue de un casi 5% y que en números serían unos $20.

Con respecto a futuros aumentos, manifestó que “a ciencia cierta no debería aumentar, pero bueno, son tantos los factores que golpean el precio del combustible. Ahora tocó la actualización de algunos cortes y si las petroleras no absorben esos aumentos en el precio, va a impactar en los carteles. Estamos viendo qué van a hacer, pero yo creo que no lo van a aumentar porque debería haber sido hoy”, finalizó.