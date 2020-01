El gobierno bonaerense modificó proyecto de ley impositiva y confía en destrabar su tratamiento

El gobierno de la provincia de Buenos Aires modificó, tras intensas negociaciones, el proyecto de la Ley Impositiva 2020, que ahora contemplaría un mayor tributo para propiedades de más de 300.000 dólares de valor real, y confía en que "la oposición entienda lo necesario de esta ley" y habilite su tratamiento en la Cámara de Diputados bonaerense el próximo miércoles, informaron hoy fuentes oficiales.



"La propuesta está muy mejorada", confirmó la vicegobernadora, Verónica Magario en rueda de prensa, tras reunirse con jefes de bloques legislativos y dirigentes de la oposición.



Magario aseguró que "el porcentaje del 75 % (de aumento del Inmobiliario) cuestionado lleva muchísimas menos partidas y se está hablando del doble del valor fiscal que se venía planteando en el proyecto original".



Añadió que en consecuencia "esto alcanzaría a propiedades que están por encima de los 300 mil dólares de su valor real".



De la reunión participaron, por el oficialismo, Magario; la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el titular de la Cámara de Diputados, Federico Otermín; el vicepresidente de Diputados, Carlos "Cuto" Moreno, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Facundo Tignanelli.



Por la oposición estuvieron el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad; el senador Emiliano Reparaz; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; el diputado Juan Pablo Allan y el senador Andrés De Leo.



Luego, Magario remarcó que "seguimos apuntando a beneficiar a los que menos tienen y que los de mayor ingreso hagan un esfuerzo".



"También llegamos a la propuesta que aquellos que tienen la Asignación Universal no paguen impuestos en la provincia", detalló.



Magario se mostró optimista con la aprobación del proyecto que será enviado mañana y remarcó: "Seguimos abiertos al diálogo con la mejor predisposición. Noto una actitud distinta a partir de la reunión que mantuvo el gobernador Axel Kiciloff con los intendentes, que comprendieron la situación y la necesidad de esta ley".



"Confiamos que entenderán que esto es necesario, en el buen criterio, en la responsabilidad y que a partir de esta ley la recaudación irá a los arreglos de las escuelas, de los hospitales y podremos abocarnos a combatir el hambre y trabajar en pos del crecimiento y la producción", completó la vicegobernadora bonaerense.



Otra de las modificaciones al proyecto original que incluirá la nueva versión afecta al impuesto a los Ingresos Brutos a los medicamentos, tal como reconoció el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, quien dijo que el gobierno "está revisando" ese tributo.



Los representantes de Juntos por el Cambio acercaron hoy al oficialismo una serie de modificaciones al proyecto de Ley Impositiva 2020, entre las que se destaca la disminución de los topes de aumento de los impuestos Inmobiliario Rural e Inmobiliario Urbano.



La propuesta de la oposición, a la que tuvo acceso Télam, consta de nueve puntos y el más relevante consiste en un pedido para que el esquema del Inmobiliario sea desde el 10% al 55% de aumento, según los tramos, cuando la propuesta original propone que sea de 15% a 75%.



Los legisladores quieren que estos cambios se introduzcan en el proyecto presentado por el gobernador Kicillof, que se buscará debatir este miércoles en la Legislatura bonaerense.



Además solicitan exenciones en el Inmobiliario para todos los campos de hasta 100 hectáreas destinados a la explotación tambera y frenar la iniciativa para que la Provincia recaude 20% de Patentes para autos modelos 2009.



También piden retrotraer a 2019 las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos de la fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos; de la venta al por mayor de cereales, oleaginosas y forrajeras, excepto semillas, y de la venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas.



En paralelo, buscan que para los servicios profesionales y no profesionales la alícuota de Ingresos Brutos no suba del 3,5 a 4,5%, como plantea la iniciativa original, y elevar la sobretasa de medio punto para quienes facturen más de 500 mil pesos mensuales y no 80 mil, como busca el Gobierno.



A la vez, la oposición requiere eliminar los impuestos extraordinarios a las actividades portuarias.



Sobre la exención del Impuesto a los Automotores para los transportes públicos de pasajeros, apuntan a agregar a las sociedades con participación estatal mayoritaria.



En el marco de las intensas negociaciones por la ley, Kicillof se reunió hoy con el presidente Alberto Fernández.



También se destacó un encuentro del intendente opositor Grindetti con el primer mandatario, en la Casa Rosada, previa reunión con el vicejefe de asesores gubernamentales, Julián Leunda.