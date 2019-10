El gobierno de Chubut hará "descuentos masivos" si se falsean datos del paro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno del Chubut irradió para todas las reparticiones una "circular" mediante la cual advierte que hará "descuentos masivos" de sueldos, a las reparticiones que hayan informado con "inconsistencias" sobre los agentes adheridos a las medidas de fuerza con la intención de evitar rebajas salariales por los días no trabajados.



La circular lleva el número 013/2019 y en su texto denuncia que "se han detectado inconsistencias en relación a los informes enviados respecto de los descuentos realizados en concepto de licencias gremiales, paros, retención de servicios, certificados médicos no convalidados; por lo que se procederá al descuento masivo a través del Ministerio de Economía".



"Asimismo -indica el segundo párrafo- se recuerda a los directores que hubieran adulterado, omitido, y/o desvirtuado información que serán sancionados por mal desempeño de su cargo".



Al pie de la circular, que opera como una notificación interna para todas las reparticiones, se aclara que "el agente tendrá derecho a presentar el descargo que estime corresponder y corroborada la validez del reclamo, el mismo será abonado por planilla complementaria".



El ministro coordinador de Gabinete, Federico Massoni, reivindicó la medida adoptada que "tiene por objetivo llevar justicia y practicar el descuento a los que hicieron paro y pagar como corresponde a aquel que brindó el servicio o que no pudo porque no lo dejaron".



Si bien la medida tiene alcance para todo la administración pública que depende del poder ejecutivo del Chubut, resulta obvio que la iniciativa procura ponerle un freno a la medida de fuerza que lleva adelante el sector docente, que cumple la 15ta. semana consecutiva de paro, y mañana decidirá sobre la continuidad de la acción de protesta.



"La medida es para toda la administración, pero en el sector docente la inconsistencia de la información se hace evidente porque sabemos de escuelas que no abrieron por estar de paro y el director nos informa que no se registraron ausencias", reconoció Massoni en diálogo con Télam.



El funcionario recordó que "el parte de personal que se emite desde las escuelas tiene carácter de declaración jurada y si esos datos no se ajustan a la realidad los directivos incurren en la figura penal del delito de falsedad ideológica".



Aseguró además que "en aquellos casos que los docentes que quisieron ir a trabajar y no los dejaron, no se les practicará descuento para lo cual deberán realizar la respectiva presentación de la denuncia realizada ya sea en sede administrativa o en sede policial".



También cuestionó el accionar del gremio docente que "cuando anunciamos que se les iban a descontar los días de paro dijeron que iban a realizar retención de servicios en el lugar de trabajo, en una trampa clásica para no trabajar y fingir que están".



Por su parte el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Santiago Goodman, cuestionó con severidad a la circular que despachó el jefe de gabinete a la que calificó como "contraria al estado de derecho porque vulnera la constitución y las leyes que regulan la actividad sindical".



"Poner en duda la información que se le remite desde las escuelas por una simple sospecha es al menos temerario" y prometió avanzar en el ámbito administrativo y judicial frente a este medida que "por sus características está llamada a que quede archivada como un papel con letras en las oficinas porque es inaplicable".