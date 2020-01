El gobierno de Chubut no pudo pagar aún el segundo medio aguinaldo a los empleados provinciales

El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, reconoció hoy que "no estamos en condiciones" de fijar una fecha de pago del segundo medio aguinaldo de 2019 que se adeuda a los empleados públicos activos de la provincia.



"Mucho menos puedo garantizar el pago del mes de diciembre porque la prioridad número uno es cumplir con el aguinaldo", dijo en rueda de prensa tras una reunión de gabinete.



El ministro admitió que "Chubut está en una extrema agudeza financiera, por lo que no estoy en condiciones de dar una fecha de pago del medio aguinaldo; espero que la semana próxima tenga alguna novedad para transmitirlo con responsabilidad para lo cual haremos gestiones ante el gobierno nacional".



El gobierno del Chubut terminó de pagar hace dos semanas la masa salarial de noviembre para activos y pasivos y esperaba colocar deuda a través de Letras del Tesoro para hacer frente a las obligaciones del medio aguinaldo, trámite que se frustró por "los asuetos de fin de año" según argumentó el ministro.



La "extrema agudeza financiera" a la que hizo referencia el ministro obedece a los 1.000 millones de pesos "de caja" que le faltan al Estado provincial todos los meses para afrontar sus obligaciones y que está proyectado en el presupuesto del 2020 con un déficit cercano a los 12.000 millones de pesos.



El gobierno de Mariano Arcioni logró pagarle el medio aguinaldo a los jubilados la semana pasada, cuando desembolsó 670 millones de pesos, pero necesita más de 1.300 millones para los activos y "la plata no está" se sinceró el funcionario.



Los gremios estatales convocaron a través de la "Mesa de Unidad Sindical" a una marcha para el próximo lunes a las 11 en Rawson, según un comunicado al que accedió Télam.



"No hemos percibido la segunda cuota del sueldo anual complementario y desde el 18 de diciembre, fecha tope para el pago, venimos escuchando excusas y mentiras de parte de un gobierno que no asume ni cumple sus obligaciones frente a los trabajadores", se indicó.



"Tiene obligaciones pendientes del año pasado", explicó el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed) Marcelo Carranza.



Carranza recordó a Télam que "se nos debe una diferencia de la primera y segunda cláusula gatillo (ajuste automático por inflación) y se viene ahora otro ajuste por el mismo mecanismo a mediados de mes que también tendrán que hacer frente, porque son acuerdos salariales homologados en mesa de paritarias".