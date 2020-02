El gobierno de Santa Cruz ofreció 2000 pesos de aumento salarial y los docentes lo rechazaron

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El gobierno de Santa Cruz ofreció en la primera reunión paritaria del año una suma fija de 2.000 pesos para cada docente a partir de marzo, pero los maestros rechazaron este incremento y anunciaron que en un congreso sindical que se realizará el miércoles en Río Gallegos decidirán acciones que podrían en riesgo el normal inicio de las clases.



La Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) consideró esta oferta oficial como una "provocación ofensiva", durante una conferencia de prensa que sus principales dirigentes dieron este mediodía en la capital provincial.



"Serán nuestros representantes los que decidirán los pasos a seguir en el congreso provincial del miércoles, luego de las asambleas que se realizarán en toda la provincia a partir del lunes", consignaron a la prensa los principales referentes de esta entidad.



El desarrollo de la primera reunión de paritaria, que comenzó ayer a las 15 horas y concluyó en los primeros minutos de hoy, no arrojó los resultados deseados por las partes y ello quedó plasmado en el acta.



Desde el Ejecutivo provincial se acusó a los representantes gremiales de plasmar en el acta "temas no tratados" durante la reunión.



"El poder ejecutivo desconoce y rechaza la mayoría de lo escrito en esta acta paritaria por la entidad sindical Adosac ya que nada de ello se habló en esta mesa. Asimismo, repudiamos esta práctica habitual del sindicato", sostuvieron los representantes oficiales en el documento.



Los integrantes de Adosac en esta negociación asentaron que "resulta vergonzosa la práctica desleal y de mala fe manifestada por los paritarios del Consejo Provincial de Educación (CPE)", y calificaron como "infantil" a la postura oficialista.



Por su parte, los delegados de la Asociación Magisterio de Escuelas Técnicas (Amet) manifestaron su "descontento" ante "la decisión unilateral que tomó el ejecutivo de no plasmar en el acta los temas planteados por esta entidad".