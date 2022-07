Los empresarios de colectivos de la provincia, tras hacer una evaluación de los costos que asumen para brindar el servicio, determinaron que en el corto plazo debe haber un aumento de, al menos, $20 en el pasaje. Así se lo manifestaron a las autoridades provinciales del área de Tránsito y Transporte de la Provincia. Sin embargo, fuentes calificadas afirmaron que desde el Gobierno no evalúan ningún tipo de aumento en el boleto.

El ministro de Gobierno, Alberto Hensel, en diálogo con DIARIO HUARPE indicó que por el momento queda descartada cualquier tipo de suba en el precio del transporte público de pasajeros. “Hemos recibido una serie de notas de los empresarios para que haya una actualización de los precios, pero desde el Gobierno desestimamos esto”, afirmó.

En contrario, el funcionario uñaquista subrayó que buscarán en la Nación agilizar la modificación de la ley de subsidios que actualmente beneficia a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en detrimento de las compañías del interior del país.

“A través de los diputados por San Juan se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para solucionar esta asimetría que existe desde hace años”, recordó Hensel. A la vez, confirmó que los empresarios locales solicitaron una revisión de las tarifas, pero que ante esto desde el Gobierno sanjuanino se insiste con la modificación de la normativa vigente por la cual se entregan los subsidios.

Es preciso recordar que en abril, a raíz de un paro de colectiveros nucleados en la UTA por un pedido salarial, el gobernador Sergio Uñac afirmó que “cuando vemos que el AMBA recibirá más de $210.000 millones anuales en subsidios al transporte, mientras que el resto de las provincias argentinas recibiremos $46.000 millones por año, está más que claro que el desequilibrio es total”.

Es por esto que los diputados sanjuaninos del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para cambiar el Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público (Sifecot) para garantizar una distribución justa de las compensaciones tarifarias que perciben las jurisdicciones destinadas a la prestación del servicio público de transporte automotor.

“Nuestro objetivo es ir al fondo de la cuestión. Hay que discutir y cambiar este esquema, es el tema principal. Mientras tanto, no vamos a dar ningún aumento del boleto de colectivos. Me parece que todavía tenemos que estudiar otras alternativas”, insistió Hensel.

El funcionario añadió que la próxima semana viajará a Buenos Aires junto a la ministra de Hacienda, Marisa López, para reunirse con los integrantes de las comisiones de diputados que participarán en el estudio del proyecto con el propósito de especificarles del plan que ya apoyaron 17 gobernadores del interior del país.

“Entendemos que toda nuestra energía tiene que estar puesta ahí. Cuando faltan recursos puede ser una de las variantes tocar la tarifa, pero hasta ahora el 15% del precio del boleto de colectivos lo aporta el usuario. El resto proviene de los fondos compensadores al transporte, tanto a nivel nacional como provincial. Con lo cual, tenemos que poner el esfuerzo en el otro 85%. Este es el criterio que tenemos y estamos aplicando”, dijo el ministro de Gobierno.

Los avatares de la economía argentina, que elevaron en los últimos días el precio del dólar libre a $325 y la inflación acumulada en lo que va del año a 36,2%, repercuten también en el funcionamiento de las empresas de transporte que deben costear aumentos de insumos como combustible y repuestos automotrices.

Esto no lo desconocen desde el Gobierno sanjuanino. “Nadie puede dejar de lado que en las últimas semanas el escenario cambió sustancialmente, de eso no cabe ninguna duda. Pero esto es un día a día, hay que ir viéndolo. Sin embargo, si me preguntan si vamos a aumentar las tarifas, le digo que no” concluyó categórico Hensel.

La anterior suba

La última suba del boleto de colectivo comenzó a regir el 19 de febrero de este año. El nuevo cuadro tarifario fue autorizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte. Estableció que el boleto que habilita los viajes dentro del Gran San Juan subía un 30%, por lo que pasó de $29,60 a $38,48.

En tanto que el boleto escolar que valía $9,80 pasó a costar $12,74. Por su parte, los trabajadores docentes pagan un boleto diferencial de $19,24.