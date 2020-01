El Gobierno facilitará el acceso de personas con discapacidad a pensiones no contributivas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno nacional establecerá que ya no será necesaria la obtención del Certificado Médico Oficial Digital (CMO) para que personas con discapacidad puedan acceder a pensiones no contributivas, según revelaron a Télam fuentes oficiales.



En este sentido, la Agencia Nacional de Discapacidad "dejará sin efecto" la resolución 44/2019 del gobierno de Mauricio Macri que había creado el CMO Digital, "un instrumento que se había transformado en un impedimento para que las personas más vulnerables obtuvieran el beneficio", señalaron.



Entre las razones, advirtieron que, tal como está planteado hoy ese requisito, "no se contemplaba la diversidad geográfica de la Argentina ni el acceso a recursos informativos".



Desde la Agencia, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, aseguraron que "si bien el CMO Digital puede ser considerado una herramienta útil en la gestión de la concesión de futuras pensiones, no puede ser utilizado como una traba formal en aquellos casos en donde se torna de difícil obtención por circunstancias coyunturales, que no pueden ser imputadas al solicitante del beneficio".



La nueva medida se enmarca en una política que busca generar "reglas claras" para la obtención de las pensiones no contributivas y un proceso de rehabilitación de las que fueron dadas de baja de forma injusta.