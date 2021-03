El Gobierno negocia con la oposición postergar las elecciones

Al filo de la despedida de marzo, plazo que se había estipulado el propio Gobierno para analizar con estadísticas sanitarias la idea que le llevaron los gobernadores de suspender las PASO, en los albores de una segunda ola de coronavirus, hoy lograron poner primera: le ofrecieron a referentes de Juntos por el Cambio aceptaron armar una mesa de trabajo en el Congreso para decidir si las primarias de agosto pasan a realizarse en septiembre, y las generales, de octubre a noviembre. La primera reunión sería la semana que viene con los jefes de los interbloques parlamentarios.

En rigor, el cónclave en la Casa de Gobierno, con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro como anfitrión, era para sellar el compromiso de Nación de girar $ 5000 millones a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, al refrendar con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la puesta en marcha del llamado Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (Preimba).

El jefe de la bancada todista, Máximo Kirchner ingresó la explanada junto al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y el ministro de Pedro. Los tres acababan de bajar del helicóptero que los traía de la Quinta de Olivos. Del lado opositor, como figuras de peso, estaban el diputado Cristian Ritondo (PRO) y el alcalde de Vicente López; Jorge Macri. Fue el líder de La Cámpora, según confiaron fuentes legislativas, quien tiró el tema a la mesa. "Pidió respaldo si suben los casos", resumieron.

El plan C de postergación ya se había bosquejado, frente a la renuencia opositora a no realizar las PASO como se pensó primero, al tratarse de una herramienta electoral que sirve en el llano para dirimir las internas por la jefatura: antes las respaldó el peronismo y ahora, el macrismo. Cualquiera sea el cambio no sólo implica romper la máxima no escrita de no cambiar las reglas electorales en año electoral, también que por estar las primarias establecidas por ley, en necesario el aval del Congreso.

"Los representantes de la oposición coincidieron en el análisis de Máximo", celebraron cerca del diputado. Al trascender, en sus redes, tanto Macri como Ritondo negaron que ya se haya pactado la postergación. "Desde el PRO creemos que esas cuestiones deben debatirse en el Congreso", remarcó el diputado macrista.

"Desde que se habla en diciembre de esto, siempre dijimos que si las PASO se tenían que postergar debía ser por argumentos sanitarios, no económicos", insisten cerca de Máximo Kirchner. Los próximos datos del Consejo Federal de Salud serán claves para, finalmente, tomar la decisión de patear un mes los comicios, tanto las primarias como las generales.

Hubo sintonía en el encuentro, al punto que la foto que ilustró la reunión despertó una carcajada general cuando el fotógrafo le pidió a Macri moverse un poco a la derecha para el encuadre. "¿Más a la derecha?", lo chicaneó Máximo Kirchner.

Hace un tiempo, De Pedro ya había lanzado la propuesta en la mesa de los gobernadores para tantear el terreno: una solución salomónica entre lo que pedían desde las provincias y la resistencia del elenco principal de Juntos por el Cambio.

“No hubo ningun acuerdo para postergar las PASO. Niego rotundamente las versiones al respecto. Ante el planteo informal sobre el tema, nuestra respuesta fue negativa y que es el Congreso el ámbito para discutirlo, en donde todos los partidos y provincias estan representados” — Jorge Macri (@jorgemacri) March 30, 2021

La propuesta de Máximo Kirchner tuvo una previa más actual: en el regreso de la "Mesa de los Cinco" a la residencia presidencial. Alberto Fernández recibió al mediodía al líder camporista, Massa, "Wado" de Pedro y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Se descuenta que allí se decidió la presentación formal a los referentes opositores del plan para postergar las elecciones.

A pesar de que la idea germinó durante estos meses, ajena a las intrigas palaciegas, la Cámara Nacional Electoral continuó con sus tiempos. Como dicta la ley, a mediados de mes, publicó el cronograma electoral 2021 como está hasta ahora: el 8 de agosto para las PASO y el 24 de octubre para las elecciones generales. El Congreso negociará ahora si eso se mantiene.

