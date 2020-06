El Gobierno provincial anuncia bono de $10.000 para agentes sanitarios y policías

Como lo había anticipado DIARIO HUARPE, la administración de Sergio Uñac anunciará en los próximos minutos el pago de un extra de $10.000 para todos los agentes de Salud Pública y personal de las fuerzas de seguridad provinciales que no entraron en el bono nacional. Es a modo de reconocimiento por el trabajo que están realizando en el marco de la pandemia del coronavirus y de acuerdo con lo que adelantaron fuentes gubernamentales, se pagará en dos veces, en los meses de julio y agosto.

La medida se debe a que la gran mayoría de los empleados sanjuaninos de Salud y Seguridad no fue tenido en cuenta para el beneficio nacional y el gobernador no quiere que nadie se quede sin un reconocimiento económico. El presidente Alberto Fernández anunció hace algunos meses que el personal de todo el país de esas áreas iba a percibir $20.000 en cuatro cuotas, pero a la hora de la reglamentación se contempló que iba a ser solamente para los que trabajaran directamente con caso de COVID-19 y el resto no entró.

El bono local será anunciado a las 13 por la ministra de Hacienda, Marisa López, en conferencia de prensa. El estímulo consiste en $10.000, a pagar en dos cuotas de $5.000 cada una en los dos meses que están por venir.

Los beneficiarios son más de 10 mil estatales. Entre ellos están profesionales, personal de limpieza y maestranza y administrativos de Salud y todos los agentes de la Policía de San Juan, el Servicio Penitenciario y el CISEM. Los primeros se calcula que son entre 5 y 6 mil y en el segundo lote suman algo más de 5.000.

Para las cuentas públicas será un gran esfuerzo, atento a que la pandemia y la cuarentena están afectado severamente la marcha de la economía y la recaudación tuvo una importante caída. En los primeros cinco meses del año se acumuló un déficit de $4.000 millones que las autoridades buscan compensar conteniendo el gasto y la toma de un préstamo de $3.000 millones si hiciera falta.