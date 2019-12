El Gobierno solicitó formalmente a la Cruz Roja exhumar tumba colectiva en Malvinas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno argentino le solicitó formalmente al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ampliar el proyecto humanitario que permitió, hasta el momento, la identificación de 115 soldados de Malvinas enterrados en el cementerio de Darwin y avanzar con la exhumación de una fosa colectiva.



A través de una nota del canciller Jorge Faurie al presidente del CICR, Peter Maurer, el gobierno argentino "ha solicitado formalmente la intermediación neutral del CICR, a fin de facilitar el esclarecimiento de la situación de la tumba múltiple C.1.10 del cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas", se informó en un comunicado de prensa.



Se trata de una tumba que contiene los restos del alférez de Gendarmería Julio Ricardo Sánchez, y de otros tres efectivos que perdieron la vida en la guerra de 1982.



La existencia de tumbas múltiples ha sido por años un tema recurrente entre los familiares de los soldados caídos y los veteranos de guerra cuando viajaban a visitar a sus deudos en Darwin.



Sánchez figuraba con su nombre y apellido en una tumba junto a otros "Soldados argentinos sólo conocidos por Dios". Pero con la reestructuración del cementerio de 2004, en su placa aparecieron tres nombres más: el de Héctor Walter Aguirre, Mario Ramón Luna y Luis Guillermo Sevilla.



Pero Aguirre, Luna y Sevilla aparecieron identificados -en distintos tiempos- en tumbas alejadas de la de Sánchez; es decir que los otros tres cuerpos pertenecen a otros ex combatientes que ahora se busca identificar.



"Al contener el nombre de cuatro soldados caídos, esa tumba no estuvo incluida en el ámbito de aplicación del Plan Humanitario, siendo necesario destacar que a raíz de las muestras de ADN recogidas en Darwin durante la misión desarrollada en las Islas entre junio y agosto de 2017, se pudo constatar que los restos de tres soldados, cuyos nombres obraban en la placa de la tumba C.1.10, en realidad se hallaban en otras tumbas que fueron debidamente identificadas", explicó el Palacio San Martín.



Agrega asimismo que "con este nuevo pedido del gobierno argentino se desea ratificar el compromiso permanente con las familias de nuestros héroes caídos por la Patria en 1982, que han vivido largos años con la angustia de no conocer el sitio exacto donde descansan sus restos y aguardan respuesta que permita cerrar su duelo".



Días atrás, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se reunió en Ginebra con Dominik Stillhart, director de operaciones del CICR, quien llevó adelante el plan humanitario en las islas.



"Señalaron que están dispuestos para continuar el trabajo iniciado en el Plan Humanitario con una adenda por una de las tumbas, en cuanto ambos países envíen el pedido formal. Ambos gobiernos están avanzando en dicho pedido”, explicó Avruj.