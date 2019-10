El gremio docente de Chubut anunció que seguirá de paro

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), que comenzó hoy la decimocuarta semana de paro ininterrumpido, anunció que mantendrá la medida hasta mañana inclusive y el miércoles volverán a las escuelas para continuar con "retención de servicios" y "asamblea de media jornada".



La medida fue notificada formalmente por la Atech al ministro de Educación de este distrito, Paulo Cassutti, y al secretario de Trabajo, Andrés Meiszner, firmada por el secretario general de la organización sindical, Santiago Goodman.



"Notifico a ustedes que el Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut con mandatos escolares de toda la provincia, ha resuelto dar continuidad al plan de lucha y convocar a paro provincial de 48 horas, desde las 0 hora del lunes 21 de octubre y hasta las 24 horas del martes 22", indicó la nota a la que tuvo acceso Télam.



En la misma notificación se señaló que "en virtud de no haber abonado los aumentos previstos en los acuerdos celebrados y homologados, continuaremos de ahora en más con retención de servicios y asambleas de media jornada".



La Atech no regresó a las aulas desde las llamadas "vacaciones de invierno" y notificaba todas las semanas a la autoridad de aplicación –generalmente los viernes- sobre la continuidad del paro por 144 horas, mecánica que cambió.



El último viernes no se anunció el paro para esta semana y lo que se notificó hoy es por 48 horas, por lo que los docentes volverán a las aulas el próximo miércoles, aunque para seguir con retención de servicios en el lugar de trabajo.



Vocero gremiales admitieron que la intención es no darle argumento al gobierno para restar los días no trabajados, ante la advertencia de la administración de Mariano Arcioni de que se están haciendo los descuentos a partir de este mes, con impacto en el salario que se paga el mes próximo.