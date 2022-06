El hipódromo de Palermo incrementa su oferta de máquinas de juego

El juego de azar en Argentina no deja de crecer y de expandirse. El número de jugadores ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. Debido a esto, no son pocos los casinos, hipódromos y canales de juego online que buscan mejorar su oferta de juego con nuevos servicios.

Uno de ellos es el Hipódromo de Palermo, muy famoso dentro de la ciudad de Buenos Aires. El complejo ya incluyó gran cantidad de máquinas tragamonedas en el año 2002 y ahora ha hecho un nuevo esfuerzo por incrementar esta cantidad.

¿En qué consiste la ampliación?

De esta manera, se ha aumentado en 53 el número de máquinas, en concreto con el juego Thunder Cash. Esto supone sin duda una nueva experiencia de diversión y entretenimiento para todos aquellos que vengan a visitar el complejo.

En palabras de sus responsables, se trata de una apuesta por mejorar la diversión que brinda el Hipódromo de Palermo para seguir disfrutando de un ambiente seguro con un servicio de alta calidad.

Este club privado lleva ya varias décadas ofreciendo una atención personalizada a todos sus clientes. Además, se ha destacado siempre por promover el juego responsable y concienciar de los peligros que conlleva abusar de esta actividad.

Las nuevas máquinas tragamonedas

Las maquinitas tragamonedas son uno de los juegos favoritos de los argentinos. Sus partidas son de corta duración y no es necesario aprender reglas difíciles ni memorizar estrategias.

Basta con introducir una moneda y pulsar un botón. Son tan populares que son uno de los servicios que nunca faltan en los casinos presenciales ni en las salas de juego en línea. Basta con echar un vistazo a https://www.argentinacasinos.com/ para ver que no hay operadores que no las incluyan en su oferta.

Las máquinas que se han implementado son propiedad de Novomatic. Como mayor novedad, el jugador puede elegir que cantidad de dinero quiere jugar, pudiendo ir desde los 0,10 pesos hasta 1 peso.

Las máquinas de Thunder Cash contarán con tres títulos diferentes: Empress of the Pyramids, Emperor 's China y The Great Conqueror para garantizar horas y horas de diversión y emociones fuertes.

El premio global de estas máquinas comienza en 100.000 pesos. Cada una de ellas va aumentádolo de manera independiente, comenzando en 5.000. Existen gran cantidad de bonus en forma de juegos gratuitos y premios por sumar monedas doradas.

Un complejo en constante expansión

Esta no es la primera novedad del Hipódromo de Palermo en los últimos tiempos, ya que recientemente se convirtió en el primer hipódromo de Argentina en permitir apuestas externas en el pozo local.

El sistema de juego externo corre a cargo de Commingle, un nuevo canal de venta especializado en el público extranjero. Esto ha permitido al juego de azar argentino abrir las puertas al exterior y ganar seguidores.

Para los próximos meses no se descarta que el complejo de la ciudad de Buenos Aires continúe añadiendo nuevas funciones. La idea es crecer de forma constante y aprovechar el fuerte tirón que está teniendo este sector.