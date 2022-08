Hace algunos días circula en redes sociales el pedido desesperado de una familia que asegura que su madre murió en el Hospital Marcial Quiroga y que durante su internación les habrían robado dos valiosos anillos de oro. Tras el relato del presunto robo, el hospital Marcial Quiroga salió a dar su propia versión de los hechos.

Todo comenzó el 11 de agosto cuando la señora Lucía Norma Martín de 76 años entró internada al hospital de Rivadavia. La mujer oriunda de la localidad sarmientina de Los Berros, llegó al hospital con un cintillo y un anillo de bodas de que su esposo, Enrique Díaz, le regaló hace siete años durante la renovación de sus promesas matrimoniales que hicieron para las bodas de oro de la pareja.

Publicidad

Tras algunas horas de internación, Lucía debió ser trasladada al área de Cardiología y finalmente, falleció al día siguiente. Tras la muerte, la familia recibió una bolsa con las pertenencias de Lucía, el problema es que allí no estaban los anillos de la señora.

Leonardo Díaz, uno de los hijos de Lucía, explicó que cuanbdo se dieron cuenta de que los anillos se habían perdido decidieron emprender una campaña para tratar de dar con las joyas.

Por su parte, este miércoles el hospital difundió un comunicado en el que aseguran que "un familiar" de la señora le sacó los anillos a Lucía antes de que la trasladaran en grave estado al Servicio de Cardiología.

Desde el nosocomio aseguraron que después de que le sacaron los anillos a la mujer, nadie del hospital volvió a ver estas joyas. Poco después la mujer falleció y fue trasladada por el servicio fúnebre contratado por su familia.

Publicidad

El comunicado

El Hospital Dr. Marcial V. Quiroga informa que en relac ión a la noti c ia que c ir cula sobre un supues to ex trav ío de ani l los pertenecientre a la Sra. Lucía Norma Martín, quien ingresó el pasado 11 de agosto y falleció al día s iguiente, las autoridades del Hospital reali zaron una investigación interna que permitió dilucidar lo sucedido:

● La paciente ingresó al Servicio de Guardia del Hospital el jueves 11 de agosto, a las 19.30hs . Alrededor de las 22 horas uno de sus familiares toma y extrae de la mano de la señora los anillos, quedando en poder familiar. De allí se realizó el pase de la paciente al Ser vicio de Cardiología, donde ya ingresa sin las joyas reclamadas. Lamentablemente la Sra. Martín fal lece el viernes 12 de agosto, a las 13.15 hs .

● La morgue del Hospital rec ibió el cuerpo a las 15 horas junto con una bolsa roja que contenía sus pertenenc ias . En la morgue se hacen presentes tres familiares directos , quienes reciben las pertenencias y luego proceden a vestir a la Sra. Martín. A las 16.35 hs los restos son retirados del Hospital Dr. Marcial V. Quiroga por el servicio fúnebre.