El ídolo sanjuanino que se quiere despedir arriba de la bici a pesar de una grave lesión

Viejo es el viento y todavía sopla, viejo son los caminos y todavía levantan tierra. Son refranes que comúnmente se usan para referirse a alguien con mucha experiencia, como la que tiene Luciano Montivero, que tiene 41 años -en septiembre cumple los 42- pero que arriba de la bicicleta parece uno de 20.

El "Pato" había dicho en su entorno familiar que esta temporada de ruta que se viene, la 2020-2021, iba a ser la última que corría. Por eso se estaba preparando con el resto de su equipo de la Agrupación Virgen de Fátima para dar lo mejor en su último año como ciclista profesional.

Cuando estaba entrenando el sábado 27 de junio en el Cerro El Parkinson, ubicado justo enfrente del Camping de Rivadavia, el cual tiene 1.700 metros sobre el nivel del mar, el ciclista pisó una piedra, se cayó muy fuerte, fue ayudado por su hijo Elías que también estaba entrenando y el resultado de ese golpe se lo entregaron este lunes: arrojó que tiene el ligamento cruzado de su rodilla derecha, además una pequeña fractura en esa misma rodilla y quebradura de tobillo.

A casi 3 meses de comenzar la temporada de ruta, que empezaría a principios de octubre, Montivero fue consultado por DIARIO HUARPE y dijo que se siente con ganas de recuperarse y competir en su última temporada.

¿Cómo fue el accidente que sufriste?

- En la pretemporada hacemos un poco de trekking, jugamos a la pelota, gimnasio, natación; todo eso para hace una buena base desde lo físico, para que cuando llegue la temporada tener un buen fondo y poder terminar el año sin problemas. Estábamos escalando el Cerro El Parkinson y cuando quedaban sólo 4 kilómetros para llegar, pisé una piedra, se me fue el tobillo para atrás y me caí muy fuerte sobre mi rodilla derecha. En ese momento sentí mucho dolor, gracias a Dios estaba mi hijo Elías (16 años) que también estaba entrenando con nosotros y él me pudo rescatar en ese momento.

¿Te hiciste estudios?

- Sí, en estos días me estuve haciendo placas las cuales me entregaron ayer -por el lunes- y lo más malo que tengo es el ligamento cruzado cortado en mi rodilla derecha y lo demás es un poco más simple como un desgarro en el músculo, el tobillo quebrado, pero se va a solucionar con el inmobilizador al igual que la rodilla que tiene una fisura que con los días se va a encallar sola.

¿Qué te dijeron los médicos en cuanto a la recuperación?

- Como se sabe que el ciclismo no es un deporte de alto impacto, es más bien un deporte aeróbico, me dijo que la recuperación es mucha más rápida. El día que me operen, que aún no tengo fecha, tendrán que pasar 15 o 20 días para empezar a moverme.

¿Si la temporada comienza en octubre llegás para correrla?

- Voy a estar medio jugado, pero la idea del médico es esperar una semana más para me encalle la fisura que tengo de la cual llevo 10 días y esperaré al menos una semana más y luego vendría la operación del ligamento. La idea es hacerla lo más pronto posible para comenzar a trabajar con el kinesiólogo y también hacer la recuperación del tobillo.

¿Tenés ganas de seguir corriendo?

- Yo ya tengo 41 años. Dije que quería retirarme arriba de la bici y así lo pienso hacer. Esta lesión no va a impedir que me retire como corresponde, porque además tengo el sueño de correr junto a mi hijo. Y una vez que me retire trataré de seguir vinculado a la agrupación en otra función, pero siempre ligado al ciclismo.

El "Pato" y su gran palmarés

Su primera carrera ganada en élite fue en el año 2003 en la Vuelta a Rivadavia. Después vinieron triunfos en el Homenaje al Ciclista, la Carrizo Luna, la Difunta Correa, el Giro del Sol con una etapa y la general, y la Vuelta a San Juan en el año 2005.

También volvió a ganar la Vuelta a San Juan en el 2007, fue segundo en la general Vuelta a San Luis cuando ésta todavía no era internacional. También ganó la etapa reina de la Vuelta de Mendoza y fue tercero en la general en el 2009.

Ganó otra etapa reina en el 2010 y ganó la general de la Vuelta de Mendoza, fue subcampeón argentino de ruta año 2010, también fue ganador de la Clásica Doble Calingasta. Además fue dos veces tercero en la Vuelta de San Juan y una vez fue segundo en la general de la Vuelta de San Juan.

Además, fue dos veces campeón argentino de persecución por equipo de pista. Un año en San Juan con Oscar Villalobo, Jorge Pi y Emanuel Saldaño, mientras que en San Luis fue campeón con Emanuel Saldaño, Jorge Pi y César Sigura. También ganó competencias en La Rioja, Córdoba y Salta.