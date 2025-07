Una fuerte polémica se desató en las últimas horas entre la Municipalidad de Iglesia y el reconocido creador de contenido sanjuanino Juan Cruz “Juanchi” Femenía, luego de que el municipio publicara un comunicado en el que expresó su “total rechazo y profunda preocupación” por un video que el influencer subió a sus redes sociales, en el que hablaba sobre su experiencia en el departamento.

La situación escaló rápidamente, ya que el video publicado en TikTok e Instagram fue interpretado por las autoridades como un ataque a la imagen institucional y al trabajo que realizan desde el área de Turismo. En el comunicado oficial, fechado el 22 de julio y emitido por la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de Iglesia, se señaló que las expresiones de Femenía habrían contenido imágenes desactualizadas y comentarios descontextualizados que, según la comuna, generaron una “exposición tendenciosa con afirmaciones ofensivas y malintencionadas”.

“La Municipalidad de Iglesia manifiesta su total rechazo y profunda preocupación ante expresiones difundidas en redes sociales por un influencer, las cuales afectan la imagen institucional del departamento, así como también al trabajo cotidiano de emprendedores, prestadores turísticos y trabajadores de la economía local”, indica el documento.

Además, desde la comuna se defendieron afirmando que “toda la programación turística se difunde de manera oficial, seria y transparente” a través de canales institucionales. Y apuntaron directamente contra el influencer: “Lamentamos que haya rechazado el material informativo ofrecido, descalificando al personal presente y exigiendo el acceso exclusivo a lugares no habilitados”.

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la solicitud de la comuna para que Femenía “se rectifique públicamente” y que indique “las expresiones correspondientes en cada uno de sus canales”, haciendo hincapié en que si bien no buscan limitar la libertad de expresión, “la difusión de datos erróneos puede impactar negativamente en la imagen de un destino turístico”.

En medio del revuelo, Juanchi Femenía decidió salir a dar su versión de los hechos en el programa televisivo Yo Te Invito. Allí, se mostró visiblemente dolido por el comunicado y afirmó que su intención nunca fue hablar mal del departamento. “Dicen que yo hablé mal de Iglesia y yo jamás hablé mal. Con todo gusto, cariño, pasión y amor que tengo por cada paisaje que tenemos en San Juan lo he promocionado siempre sin nada a cambio”, sostuvo.

Femenía explicó que su video, que luego fue eliminado de sus redes sociales, apuntaba a una crítica constructiva sobre cómo se difunde la información turística en Iglesia. “Decía que conozco muchos lugares hermosos de Rodeo e Iglesia, pero que me entero más por los privados que me cuentan cómo llegar, y no tanto por la Secretaría de Turismo”, expresó. En ese sentido, afirmó que el turismo en la zona “lo manejan más los privados” y que no recibe suficiente información oficial cuando visita el departamento.

A pesar de haber borrado el video, el influencer aseguró sentirse respaldado por sus seguidores. “Toda la gente me está apoyando. O sea, tan equivocado no estoy. Han hecho mucho más grande de lo que es todo esto y la gente ha saltado a defenderme”, manifestó.