La designación del Fiscal General ante la Corte de Justicia de San Juan se ha convertido en un tema central en el debate político local. En este contexto, Marcelo Arancibia, reconocido abogado y dirigente del GEN, no dudó en señalar lo que considera una "partidización" en el proceso de selección, poniendo el foco en la integración del Consejo de la Magistratura.

Arancibia expresó su preocupación por la injerencia de intereses políticos en el ámbito judicial. "Cuando cooptas el Poder Judicial con un sentido partidario, uno debe reflexionar si no se debe modificar el sistema institucional para evitar que la República se vea amenazada por dirigentes que ven a la Justicia como un coto de caza", afirmó el dirigente, evidenciando su alarma ante la situación.

El abogado detalló su cuestionamiento, haciendo énfasis en la representación de la abogacía libre en el Consejo. "Uno ve la integración del Consejo de la Magistratura y cuándo vienen las elecciones de los representantes de la abogacía libre por intermedio del Foro, uno ve que se partidiza y hace mucho tiempo que los dos abogados que la representan son del justicialismo y a eso hay que sumarle al representante del Legislativo que también es justicialista, por lo tanto hoy hay tres integrantes partidizados", sostuvo Arancibia. Para el dirigente, esta situación impide que el Consejo funcione como una "zaranda de idoneidad técnica por la ausencia del examen objetivo y transparente".

Las consecuencias de esta presunta "partidización" son, para Arancibia, graves, especialmente en la inminente elección del fiscal general. "Por todo esto es que hay un tráfico de influencia en la Legislatura para lograr ese cargo", sentenció. Finalmente, el abogado advirtió sobre la enorme trascendencia de esta designación: "si esto pasa con el fiscal general se pierde la oportunidad histórica, ya que liderará un órgano que se ha convertido en una fuente de poder enorme, ya que la persona que esté ahí va a diseñar y decidir qué delito se investiga y cuál no, el fiscal general decide si habrá una justicia para giles y otra para poderosos, ya que los fiscales responden verticalmente".

Arancibia dijo que buscarán un fiscal general “obediente”

Marcelo Arancibia advirtió que “temo una designación a la medida del poder político, salvo que la política esté a la altura de las circunstancias y decida elegir a una persona que garantice la independencia del Poder Judicial”. Además, dijo que “la lupa está sobre toda la política que debe alcanzar un acuerdo para elegir a una persona que garantice a la sociedad la Justicia”, pero aclaró que “me temo que elegirán a una persona disciplinada y obediente al poder político y que garantice el status quo", sentenció.

Finalmente, Arancibia no dudó en denunciar lo que considera un "tráfico de influencias" en la Legislatura y anticipó un escenario de selección a dedo: "No veo que la política, ya sea oficialismo u oposición, tomen una decisión trascendente de nombrar a una persona que lleve adelante tamaño cargo y sus responsabilidades, elegirán a alguien que garantice impunidad. Tenemos que saber que la persona que sea designada lo va a saber antes de que se abra el concurso, como se hizo en vacantes con la Corte en reiteradas oportunidades, y les dicen a los amigos que se presenten al concurso para que no se note y evitar el papelón".

Marcelo Arancibia / Abogado y dirigente del GEN