La sequía que azota San Juan desde hace años sigue poniendo en jaque la sostenibilidad del recurso hídrico. Hartos de una situación de morosidad que perjudicaba a quienes sí cumplen y frenaba las inversiones necesarias, las cámaras productivas y las Juntas de Riego de la provincia lograron que la Dirección de Hidráulica tome una medida drástica y largamente esperada: la intimación y el corte del suministro de agua a los regantes deudores. Esta decisión, que se aplicará con el fin de la monda, es el resultado de un reclamo sostenido del sector que hoy ve sus frutos.

“Esa medida es la respuesta a un reclamo que se viene haciendo desde hace años en conjunto las cámaras productivas con los presidentes de las Juntas de Riego. Nos parece bien que se haga, pero pedimos que la Dirección de Hidráulica arbitre todos los medios necesarios para cobrar las deudas y que ese dinero se use para la realización de obras, tal como tiene que ser el sistema”, enfatizó Pablo Martín, titular de la Mesa Vitícola, en diálogo con DIARIO HUARPE. Sus palabras no dejan dudas sobre el rol activo del sector en esta decisión. Para Martín, era “ilógico que ante la falta de pago, el servicio haya sido el mismo que para quienes pagan al día. No existe en el mundo una situación así”.

La presión de los productores se centró en la necesidad de ordenar un sistema que venía mostrando un “desorden” alarmante. Martín destacó que la falta de cobro no se limitaba solo al sector agrícola, sino que alcanzaba a otros grandes usuarios del agua, como la industria, la minería y el turismo. “Es tan grande el desorden que hay que se llegó a una etapa donde no queda otra que salgan y cobren. Nunca entendí por qué no se salía de forma agresiva porque es un servicio que se debe tener al día para las mejoras necesarias del sistema”, sentenció, reflejando el hartazgo y la urgencia que motivaron la acción de las entidades productivas.

Por su lado, Juan José Ramos, presidente de la Federación de Viñateros, también se sumó al consenso, poniendo el acento en la necesidad de “restringir” el uso del agua a los “incumplidores perpetuos”. “Las entidades habíamos pedido que se tomaran algunas medidas, en especial que se restringiera el uso del agua para incumplidores perpetuos porque la cantidad de usuarios que no pagan se benefician de quienes pagan. Si queremos pedir mejora de obras, necesitamos respetar el pago del agua”, argumentó Ramos, dejando en claro que el objetivo es la equidad y la mejora del sistema.

Para Ramos, la clave es generar desventajas para los que no cumplen, como ocurre con otros servicios: “Para nosotros no se trata de cortar el agua, sino de restringir porque los usuarios de riego que deben regar con energía, si no pagan directamente les cortan la electricidad. Entonces se generan desventajas. Nos parece que se tienen que tomar medidas restrictivas desde la Dirección de Hidráulica”.

Vale mencionar que desde la Dirección de Hidráulica, el director Raúl Ruiz confirmó la ejecución de la medida, pero fue claro en que se actúa “siempre dentro de los parámetros de la ley”. Explicó el procedimiento que se seguirá al decir que “pasados estos 60 días de notificado sin que se regularice esta situación de deuda que ya está constituida en mora, se le comunica la suspensión del servicio, que es esta última comunicación que se le ha dado, dándole una nueva oportunidad que regularice el servicio, o sea, se le envía una cédula de suspensión”. Los cortes se harán efectivos una vez que termine la monda, con un acta y la presencia de miembros de las Juntas de Riego y el inspector técnico.

Los números hablan por sí solos: Hidráulica informó haber enviado cédulas a 515 regantes, de los cuales unos 60 aún no regularizan su situación. El monto total de las deudas asciende a unos $1.100 millones, un dinero que los productores exigen que se recupere e invierta en obras para beneficio de todo el sector.