El seleccionado argentino debutó este martes, en su primer partido en la Copa del Mundo, contra Arabia Saudita. Pese al esfuerzo, la "Scaloneta" no pudo contra el equipo árabe y cayó por 2 a 1 frente a un estadio repleto. La bronca y las caras largas, tras finalizado el encuentro, fueron muchas. Antes de abandonar el campo de juego, tanto los jugadores como parte del cuerpo técnico no pudo ocultar el dolor del sorpresivo golpe y el enojo con la situación. Lionel Scaloni, mostró un gesto particular que, según expertos, representa la ira y las ganas de un insulto contra los que lo rodean, contenido.

Hugo Lescano, especialista en lenguaje no verbal, fue el encargado de analizar la foto con el gesto del Director Técnico de la Selección Argentina. En la imagen se puede ver a Scaloni, con sus dedos índice y medio, simulando una V colocados sobre su boca, con el ceño fruncido y la mirada perdida.

Publicidad

"Hoy Scaloni después de la derrota mostró este gesto. El dedo medio elevado apoyado sobre sus labios. Se llama "fuga emblemática". En occidente elevamos el dedo medio a la vez que insultamos verbalmente a alguien. Cuando estamos enojados con nuestro entorno y con la circunstancia, este gesto aparece de manera sutil. Queremos insultar, pero preferimos callar. Por eso el dedo se apoya en los labios configurando la autocensura. Como ven, nuestro cuerpo no sabe mentir", explicó el profesional en un posteo en su cuenta de Instagram.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El partido, que comenzó a las 7 arrancó con buen pie y durante los primeros minutos, el equipo argentino, marcó su primer gol, con un penal de la mano de Messi. Varios goles llegaron después, pero por determinación del VAR fueron anulados. En el segundo tiempo, Arabia Saudita salió a la cancha con hambre de victoria y marcó los goles que finalmente sacaron ventaja sobre el seleccionado nacional.