El Intendente Katopodis dice que está dispuesto a integrar el gobierno de Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El intendente peronista de San Martín, Gabriel Katopodis, admitió hoy que estaría dispuesto a dejar la jefatura comunal para ocupar un ministerio en el futuro Gabinete de Alberto Fernández, pero advirtió que el presidente electo es quien "va a marcar los tiempos de los anuncios" sobre su equipo y "de las medidas" económicas y sociales danza e su gobierno.



"Me parece que todos lo estamos viendo muy sereno, muy reflexivo, y va a marcar los tiempos de los anuncios del gabinete y de las medidas", dijo sobre Fernández el intendente Katopodis, en declaraciones al canal América.



Consultado sobre si dejaría la intendencia para ocupar un ministerio u otro cargo en el futuro gabinete de Fernández, contestó "sí", tras lo cual amplió diciendo que "es lógico pensar que este momento que vive el país requiere de todos".



"Creo mucho en Alberto, le tengo mucha confianza por la mirada que tiene del país, como cree que se debe salir de la grieta, con una agenda destinada al bienestar de los argentinos y eso me entusiasma", dijo.



El jefe comunal de San Martín dijo que "hay que poner en marcha la economía nuevamente, generar condiciones de confianza para que vuelvan las inversiones; ninguna pyme va a generar empleo con tasas del 90%".



Katopodis añadió que "hay que empezar una nueva etapa, recuperar el salario y el poder de compra; esto significa que una familia tipo de clase media tenga plata en el bolsillo para salir a comer, a consumir más, comprarle zapatillas a los hijos".



"Claramente eso no se logra, por ejemplo, con tarifas dolarizadas, sino con tarifas pesificadas, razonables y accesibles, y que un ciudadano tipo tenga un diferencial para consumir más. Eso no ocurre hoy porque hay una sociedad sobreendeudada", abundó Katopodis.