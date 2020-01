El intercambio comercial cerró 2019 con un superávit de US$ 15.990 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intercambio comercial durante 2019 cerró con un superávit de US$ 15.990 y revirtió el déficit de US$ 3.701 millones del 2018, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)



El organismo dio cuenta que durante el año pasado la recaudación por exportaciones subieron 5,4 % para sumar US$ 65.115 millones, mientras que las importaciones bajaron 25 % para alcanzar los US$ 49.125 millones.