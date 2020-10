El Jockey Club se prepara el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento

Se viene un momento muy importante para los amantes de las carreras de caballos, es que este domingo se reanudará la actividad hípica después del parate por la pandemia, la cual hace más de siete meses que está detenida en la provincia.

Pero no será un regreso más, sino que la vuelta estará marcada nada menos que por el Gran Premio Domingo Faustino Sarmiento, la carrera que todos los "burreros" esperan año a año el 11 de septiembre. Se celebra ese día en homenaje a la figura del Maestro de América. Pero debido a la pandemia por el coronavirus, todo se retrasó y en este 2020 el gran premio se disputará este 11 de octubre.

En esta oportunidad se correrá la 67ª edición del clásico Domingo Faustino Sarmiento, el cual se llevará a cabo en el habitual Hipódromo de Rivadavia conocido como el Jockey Club el cual tendrá una particularidad: la fiesta no tendrá público teniendo en cuenta que hay que cumplir con todos los protocolos vigentes.

Hay que recordar que la edición pasada fue realmente histórica, ya que no tuvo un solo ganador, sino que hubo dos porque el clásico terminó empatado. Se trató de None Like Him y Mandela Eterno, quienes terminaron igualados según el foto finish en los 2.200 metros de extensión que tuvo la competencia hípica más importante de la provincia.

Cabe aclarar que en esta edición del clásico sólo estarán presentes caballos exclusivamente de San Juan, ya que no está permitido que vengan animales de otras provincias como ya era una costumbre porque todos quieren correr esta competencia.

La agenda del domingo cuenta con 19 carreras, pero la más importante se disputará en los 2.200 metros de extensión de la pista rivadaviense, tendrá a siete caballos que dejarán todo para intentar quedarse con la gloria: Monte Pulciano, More Easy, Que Vaiven, Will Smit, Gianocchio D`Oro, El Maestrodelarte, Atlas Again y Vio Veces.

El premio para el ganador será realmente llamativo porque el que cruce primero el disco se llevará $200.000, mientras que el segundo se alzará con $60.000 y el tercero $40.000. El clásico está estipulado que comience alrededor de las 16.30 horas.

La jornada del domingo 11 de octubre comenzará bien tempranito para que la gente desde sus casas empiece a palpitar lo que sucederá con cada una de las 19 carreras. La primera en ponerse en competencia será a las 8 de la mañana con una cuadrera denominada Premio Homenaje Coquito Ramírez de 200 metros. Y la última carrera será allá por las 18.30 con una carrera concertada.

Para tener en cuenta

El Jockey Club San Juan se reserva el derecho de admisión y permanencia. Además, está prohibida la entrada a menores de 18 años sin la compañía de una persona mayor.

La Comisión respetará los horarios de carreras, sin excepción, para terminar la reunión con luz solar. Los caballos para participar deben tener el pago de los boxes al día.

Los caballos deben estar una hora antes de la carrera de la que participa y los cuidadores serán responsables de la presentación e inscripción de los animales.