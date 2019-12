El juez tucumano Maggio se declaró incompetente en la causa contra Alperovich por abuso sexual

El juez Facundo Maggio se declaró hoy incompetente para intervenir el causa contra el ex gobernador de Tucumán José Alperovich, denunciado por su sobrina segunda por abuso sexual y devolvió el caso a Buenos Aires.



Maggio pidió al juez de Buenos Aires Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, donde quedó radicada la denuncia que reconsidere su postura.



Ayer por la tarde, el juez porteño también se declaró incompetente para investigar la causa contra José Alperovich, a quien su sobrina segunda acusó por violación, y argumentó que tanto la denunciante como el denunciado son de la provincia de Tucumán.



La denuncia realizada por la joven de 29 años, quien trabajó con el senador que actualmente está con licencia otorgada por la Cámara Alta, fue por hechos sucedidos entre diciembre de 2017 y mayo de 2019, y la misma fue presentada en los tribunales de Tucumán y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires.



Fuentes judiciales indicaron que si Rappa no considera dar marcha atrás con su declaración de incompetencia, Maggio solicitará que se eleve a la Corte Suprema de Justicia la causa para que se decida la cuestión lo antes posible.



En tanto, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de CABA, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, ambos intervinientes en el caso, apelaron a la disposición de Rappa.



Además Vismara y Labozzeta habían realizado, a principio de mes, un requerimiento de instrucción para impulsar la acción penal contra el ex gobernador y el Ministerio Público Fiscal había solicitado que se declare la incompetencia de la justicia de Tucumán, donde la víctima radicó otra denuncia, y que sea remitida por su conexidad con la causa que tramita en la justicia nacional.



Por su parte, el equipo técnico que acompaña a la víctima difundió hoy un comunicado donde pide a la justicia “que defina la competencia del caso para que el juzgado asignado se expida sobre la apertura de la investigación jurisdiccional requerida por el Ministerio Público Fiscal y resuelva los pedidos de la denunciante”.



“Instamos a que la definición de la competencia se realice antes de la feria” judicial de enero, agregó el comunicado.