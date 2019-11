El juicio a Milani por la desaparición del soldado Ledo puede tener sentencia esta semana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juicio al ex jefe del Ejército César Milani por la desaparición del soldado Alberto Ledo entrará esta semana en una etapa decisiva que comenzará con la lectura de los alegatos y la posible formulación de un veredicto del Tribunal Oral Federal de Tucumán el próximo viernes.



Fuentes vinculadas a las querellas le confiaron a Télam que el miércoles Milani prestará una declaración referida a Ledo; el jueves se darán a conocer los pedidos de penas de las partes y es probable que un día después se produzca la sentencia por parte de los magistrados Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal.



Ledo, un estudiante de la carrera de Historia y militante del PRT, desapareció en junio de 1976 en la localidad tucumana de Monteros, donde se encontraba a las órdenes de Milani, por entonces subteniente del Batallón 141 de Ingenieros.



En esta causa, el militar que estuvo al frente del Ejército durante parte de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner está acusado por “encubrimiento y falsedad ideológica”, ya que confeccionó un acta en la cual se daba cuenta que el soldado había desertado.



El otro imputado en este juicio es el ex capitán Esteban Sanguinetti, el oficial salió de patrulla con Ledo el día de su desaparición, y es acusado de “secuestro y asesinato”.



El jueves comenzarán en Comodoro Rivadavia las últimas audiencias del juicio por la desaparición del docente y militante del Partido Comunista Ángel Bel, secuestrado en noviembre de 1976 en la localidad de Trelew, Chubut.



Este proceso que se desarrolló mayormente en la ciudad de Rawson tiene como acusados al ex policía Tito Nichols y al ex oficial de la Armada Hernán Álvaro Hermelo, a quienes se les imputan privación ilegal de la libertad.



Mañana y el martes proseguirán las audiencias en el juicio de la Megacuasa IV en Santiago del Estero, en el cual se encuentran acusados el ex comisario Antonio Musa Azar, y el ex mayor Jorge D' Amico, ambos condenados tres veces a perpetua por delitos de lesa humanidad.



El martes y miércoles, continuará en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el juicio de la denominada "Causa PC", en que se juzgan delitos cometidos contra tres militantes del Partido Comunista.



También el miércoles seguirá el juicio por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.



En la misma jornada, proseguirán en los Tribunales Federales de San Martín el juicio en el que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada contraofensiva montonera, ocurrida en 1979 y 1980.



El jueves, pero en Jujuy, continuarán las testimoniales en el proceso que investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos sucedidos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar.



Además, comenzarán en Entre Ríos los alegatos en el juicio "Céparo", que se le sigue al ex policía entrerriano Atilio Ricardo Céparo, acusado de haber participado en el secuestro de tres jóvenes docentes, apresadas en noviembre de 1976 en Cipolletti (Río Negro) y trasladadas a Paraná.