El look de $10 millones que lució Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández

Valentina Cervantes sabe cómo captar todas las miradas sin necesidad de grandes producciones. La influencer argentina volvió a generar ruido en redes sociales al lucir un outfit que fusiona el estilo casual con el lujo más sofisticado. Su reciente aparición desató una ola de comentarios entre sus seguidores y amantes de la moda, en gran parte gracias a una cartera Chanel valuada en más de 5.000 libras esterlinas (más de 6.000 dólares).

El conjunto elegido por Valentina, quien es madre de Olivia y Benjamín, combina tres piezas en distintas tonalidades de rosa pastel y fucsia: un short deportivo, un top ajustado al cuerpo y un buzo con cierre. El resultado es un look cómodo pero impecablemente curado, que parece improvisado, pero esconde detrás una visión de estilo muy clara.

Aunque su outfit completo merecía atención, el detalle que se llevó todos los flashes fue su cartera Chanel. Se trata de una pieza clásica de la maison francesa con solapa y cadena dorada, confeccionada en cuero rosa chicle. Este modelo en particular se ha convertido en uno de los objetos más deseados entre las it girls de todo el mundo, ya que ronda las 5.000 libras esterlinas.

El total pink que eligió Valentina no es una casualidad. Desde hace meses, las pasarelas internacionales y las marcas de lujo, como Valentino, Jacquemus y Balmain, vienen apostando fuertemente por los tonos rosas, fucsias y chicle. Este color, que transmite alegría, frescura y seguridad, conecta con una energía femenina renovada, y Valentina lo entiende bien, logrando unir la delicadeza con una actitud moderna y descontracturada.

Más allá de ser “la pareja de…” Enzo Fernández, futbolista del Chelsea, Valentina Cervantes ha sabido construir su propia identidad dentro del mundo de la moda. Con cerca de 3 millones de seguidores, alterna entre looks comfy, outfits urbanos y prendas de diseñador. En las redes, muchos usuarios halagaron su estilo, mientras que otros se preguntaron con picardía si el lujoso accesorio habría sido un regalo de su pareja.