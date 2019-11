El maíz y el trigo subieron en Rosario

Los cereales concentraron el mayor número de negocios en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con el maíz a la cabeza, y aumentos de precios en sus segmentos disponibles.



Así, el maíz disponible fue el segmento que mayor volumen de operaciones acaparó con un incremento de US$ 3 hasta los US$ 145 la tonelada; igual valor que se ofreció para la compra de maíz con descarga en diciembre, enero y febrero.



En relación al cereal de la próxima campaña, el mejor valor ofrecido para la descarga en marzo, abril y mayo de 2020 fue de US$ 140 la tonelada.



En cuanto al maíz de segunda, el mejor valor ofrecido por maíz junio fue de US$ 136 la tonelada; julio, US$ 134; y agosto y septiembre, US$ 133.



Por su parte, el trigo con descarga inmediata subió US$ 3 y se ubicó en US$ 170 la tonelada, mismo precio que se ofreció para la descarga en diciembre. }



Con respecto al cereal con descarga entre el 15 de diciembre y el 15 de enero el mejor valor fue de US$ 170, sin variaciones, con enero en el mismo precio, y febrero siendo ofrecido en US$ 172.



La soja con descarga se mantuvo en US$ 245 la tonelada, mientras que para la soja de campaña 2019/20 se ofreció para la descarga en abril/mayo US$ 242 la tonelada calidad exportación.



Por último, el girasol se mantuvo en US$ 240 y el sorgo a US$ 125.