El marplatense Sigismonti se mudará al Baskonia vasco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juvenil alero Lucas Sigismonti se mudará al Baskonia español y se transformará en nuevo jugador de la entidad vasca, en donde se sumará a las divisiones formativas.



Con apenas 16 años, el marplatense viajará a España en los próximos días y empezará los entrenamientos con la institución de Vitoria el miércoles 8 de enero.



Kimberley, la institución en la que creció el joven proyecto, acordó el traspaso a Baskonia en las últimas horas.



“Es verdaderamente un sueño. Ojalá salga todo bien, porque es lo que más quiero”, sostuvo Sigismonti, quien ya vistió la camiseta del seleccionado argentino Sub 16 en el Sudamericano de la división, que se desarrolló en junio pasado, en Belem (Brasil).



El pibe marplatense tendrá la ventaja de que tanto Patricio Garino como Luca Vildoza, también oriundos de Mar del Plata, están afincados desde hace dos temporadas en la entidad vasca, que disputa la Euroliga.



“Tuve la suerte de que Patricio (Garino) me invitó a comer y hablamos mucho acerca del club. Me llamó la atención la intensidad con la que entrenan. Eso es algo que me tendré que acostumbrar con rapidez”, aseguró Sigismonti.