El MAS tendrá una sola fórmula para las elecciones de mayo en Bolivia: Arce-Choquehuanca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente de Bolivia Evo Morales proclamó hoy a sus antiguos ministros Luis Arce y David Choquehuanca como los integrantes de la fórmula del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones del 3 de mayo próximo.



Lo anunció esta tarde en conferencia de prensa en el hotel Bauen, en el centro de Buenos Aires, después de debatir desde ayer, allí mismo, con decenas de dirigentes partidarios.



La fórmula expresa un consenso entre el sector que sigue a Morales y la disidencia concentrada en el parlamento y en varias organizaciones sociales.



Arce, un economista de 56 años que fue ministro de Economía durante prácticamente todo el gobierno de Morales (2006-17 y 2019), era uno de los candidatos preferidos por el ex presidente para integrar la fórmula, junto al ex canciller Diego Pary.



Al anunciarlo como el primer término de la fórmula, Morales aseguró que Arce “garantiza la economía nacional”.



En cambio, el también ex canciller Choquehuanca, junto al joven dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, expresaban la preferencia de los sectores reacios a seguir el liderazgo de Morales.



Choquehuanca, un dirigente cocalero aymara de 58 años que estudió filosofía y cursó en la Escuela Nacional de Formación de Cuadros de Cuba, fue ininterrumpidamente canciller de Morales desde el comienzo de su primer mandato, en 2006, hasta 2017.



Opuesto a la decisión de Morales de postularse a un cuarto mandato consecutivo -pese a que la Constitución lo prohíbe y un referendo se lo había denegado-, Choquehuanca fue luego secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), cargo que dejó el 15 de noviembre pasado, cinco días después de la renuncia del líder boliviano a la Presidencia.



El ex mandatario destacó “la combinación entre compañeros de la ciudad y compañeros del campo para continuar con este proceso de cambio” y afrontar el nuevo proceso electoral sin fracturas.



“Esta historia se repite, necesitamos aliados de la ciudad, del campo, otros intelectuales con conocimiento científico de nuestro tiempo”, agregó.



Arce, Choquehuanca y Pary firmaron el viernes pasado un “acuerdo por la unidad y el fortalecimiento” del MAS, con el objeto de evitar una ruptura.



Rodríguez no pudo viajar desde Bolivia a Buenos Aires pero envió a Morales una nota en la que explicó que su ausencia se debió a “situaciones ajenas” a su voluntad y sostuvo que “la unidad será el arma letal para lograr grandes victorias”.



La vocera de Morales, Amanda Dávila, explicó que Rodríguez no viajó porque “le amenazan con detenerlo” y “tiene alerta migratoria”, y aseguró que “no es verdad” que su ausencia se haya debido a “desacuerdos internos”.



“Vamos a recuperar la democracia, el 3 de mayo nuevamente vamos a ganar en la primera vuelta de las elecciones; no me abandonen”, dijo Morales ante un auditorio colmado por dirigentes partidarios, simpatizantes y residentes bolivianos en la Argentina.



Morales renunció el 10 de noviembre pasado, después de perder el apoyo de numerosas organizaciones sociales afines y de las fuerzas armadas, en medio de protestas por sospechas de fraude en las elecciones del 20 de octubre.



La autoridad electoral -cuyos directivos fueron luego relevados y encarcelados- proclamó el triunfo de Morales en primera vuelta después de haber interrumpido el escrutinio durante 24 horas.



Tras las dimisiones de Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y las autoridades parlamentarias que completaban la línea de sucesión, la vicepresidenta segunda del Senado, la opositora Jeanine Áñez, se autoproclamó presidenta de la cámara alta y luego de la república en sesiones sin quórum.



No obstante, su gobierno interino fue convalidado por el Tribunal Constitucional, la misma corte que había autorizado a Morales a postularse pese a la restricción legal y al resultado del referendo.



Finalmente, se resolvió que las elecciones para escoger presidente y vice se efectuarán el 3 de mayo próximo.