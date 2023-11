El mensaje de Pablo Maffeo, el español que jugará para la Selección Argentina

La Selección Argentina sorprende en su convocatoria para los últimos partidos del año en las Eliminatorias, enfrentándose a Uruguay y Brasil. Lionel Scaloni ha añadido una nueva cara a su lista, destacando la inclusión de Pablo Maffeo, lateral español del Mallorca. La peculiaridad radica en que el jugador de 26 años puede vestir la camiseta albiceleste debido a la nacionalidad de su madre. A pesar de haber pasado por las inferiores del Manchester City y haber representado a España en categorías juveniles, no tuvo oportunidad en el equipo nacional de La Roja.

"Me enteré en el comedor, cuando vino Chando y me lo dijo. Estaba con un par de compañeros y mi hermano. Súper contento. Llegué al coche y todo era felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente. No se lo creía al principio. Pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Luego súper contentos. Colgué, empecé a chillar y la verdad que muy bien. Mi madre es argentina y mi padre italiano. Obviamente ella era la primera persona que se merecía saber esto", comenzó señalando Maffeo.

Luego, Pablo también expresó en el canal oficial del Mallorca: "Los compañeros están súper contentos conmigo, felicitándome. El míster también. Toda la gente que se ha enterado está súper contenta por mí. Me quedo con eso. Tenemos gente en el staff que lo está siguiendo. Es un buen jugador, la verdad. En un futuro veremos si le apetece venir. Sí, habíamos mantenido algún contacto con Scaloni. Obviamente yo lo primero que hice fue agradecerle su tiempo que lo dedicara en mi. Él me preguntó y yo obviamente le dije que sí, que para mí era un orgullo. Y para mi familia".

La ilusión de Pablo Maffeo

"Es que creo que es inimaginable. Poder compartir entrenamientos, vestuario, concentración con el mejor futbolista de toda la historia es genial. Ya me tocó vivirlo en contra, ahora a favor. Es brutal", acotó sobre Messi. En relación a su posible debut ante Uruguay o Brasil, aseveró: "Son dos estadios top en el mundo. Emblemáticos. Y poder ir ahí pues obviamente te pone los pelos de punta seguro. Ojalá que contra Uruguay pueda jugar contra Gio (González, jugador uruguayo del Mallorca), porque ya sería top".

Para complementar, Pablo Maffeo resaltó: "Creo que se lo merece, aparte. Y luego contra Brasil, un partidazo. Súper feliz, súper orgulloso. Es increíble. Agradecido a Argentina. Orgulloso de poder defender la camiseta. A día de hoy es la mejor selección del mundo, entonces es ilusión. Pura ilusión. Creo que tengo que ser como soy. Al final si voy es por algo. Lo mismo que hago aquí en mi club lo tengo que hacer ahí, ni más ni menos. Con lucha, trabajo y sobre todo compañerismo".