El mensaje de Pep Guardiola que hizo ruido entre los hinchas de Chelsea y Manchester City

Luego del empate 4 a 4 entre Chelsea y Manchester City, Pep Guardiola no se guardó nada y dejó varias frases interesantes. El entrenador español del conjunto ciudadano habló en conferencia de prensa e hizo foco en la dificultad del partido. Además, se tomó un momento para analizar la venta de jugadores importantes a otros grandes de la Premier League, como el caso de Sterling.

"Desde mi punto de vista, doy mi opinión al club, pero después es el club tiene el que decidir si el traspaso es bueno para ambas partes y para el jugador. Pero nunca ha sido un problema. Creo que eso significaría que eres un club pequeño. Los grandes clubes toman decisiones en beneficio de las tres partes: los jugadores, ambos clubes y, a veces, los agentes", fue lo que comenzó diciendo Guardiola.

Además, Pep también aprovechó la instancia para sostener: "Realmente, no es un problema. Entonces, si se quieren ir al Chelsea o Manchester United o, no sé, al Liverpool o lo que sea, ¿cuál es el problema? Están contentos de estar ahí, el club está contento por el traspaso". Claro, no mostró ninguna señal de malestar o repudio por estas situaciones, las que sí han hecho ruido entre los fanáticos.

Más palabras de Guardiola

Por su parte, el entrenador del conjunto "Citizen" resolvió que "si esperas que todos vengan aquí y ganen 0-7, entonces estás equivocado. ¿Sabes lo que ha hecho el Chelsea para construir este equipo? En el pasado, fue el City quien hizo eso". Eso, en relación al extraordinario partido que se vivió el domingo pasado entre los de Londres y el último campeón de Europa.

"El Chelsea en Stamford Bridge siempre ha sido duro, desde que llegué a este país, desde que estuve en Barcelona, en el Bayern de Múnich. Siempre es muy duro. Entonces, ¿por qué no darle crédito al Chelsea?", sentenció Pep Guardiola. Si bien las cosas fueron complicadas por momentos en el último duelo contra los azules, el elenco del español supo acomodarse y volver a estar en partido.