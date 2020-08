El mensaje de una médica sanjuanina con coronavirus: “Cuídense, dejen de decir que esto no existe”

Actualmente hay 205 sanjuaninos con coronavirus en San Juan. Dentro de ese número se contabiliza María Julia Martínez, una médica con la enfermedad que atiende en Caucete, el departamento en el que informaron que hay circulación comunitaria por conglomerado. A los días de enterarse que era positiva, la mujer decidió emitir unas palabras en redes para concientizar a los ciudadanos de la provincia.

La doctora aseguró que cuando le dieron el resultado del hisopado, “fueron segundos de no saber qué hacer, qué decir, ni sentir”. Ya pasaron ocho días de ese momento y se animó a contarlo públicamente, aunque con algunas lágrimas en el rostro.

Actualmente está aislada en un hotel y hasta ahí le llegan muestras de amor de sus conocidos. “Sobran las palabras de apoyo, de cariño, las cartas, los llamados, los mensajes diarios, los presentes que dejan en el hotel. No me alcanzará la vida para devolver y agradecer tanto amor”, escribió.

Aseguró que está colmada de “buena onda, buena energía y fe”, porque sabe que saldrá de esta situación.

“No es fácil el encierro sola, lejos de los afectos. No hay horario, el día es el mismo, pero se puede, sí se puede y me mantiene pensar el día que vuelva a reencontrarme con todos y esto formará parte de una anécdota y una batalla más”, comentó.

Por último, les dedicó unas palabras a todas las personas que creen que el coronavirus no existe. “Sólo me queda decirles una vez más que se cuiden, que dejen de decir que esto no existe. No seamos soberbios y cancheros como estamos acostumbrados. Valoren la vida”, cerró la médica.