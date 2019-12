El Mercosur posterga las discusiones sobre el Arancel Externo Común del bloque

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los ministros y Cancilleres del Mercosur ratificaron hoy el rumbo de apertura comercial adoptado por el bloque pero dilataron en los hechos para 2020 la discusión sobre la modificación del Arancel Externo Común (AEC), lo que fortalece la idea de derivar cualquier decisión a la nueva conformación que el bloque tomará con los presidentes electos de Argentina y Uruguay.



En la cumbre del bloque que se desarrolla en ciudad de Bento Gonçalves, en el Estado de Rio grande do Sul, los ministros también acordaron profundizar la agenda de integración hacia el interior del bloque, lo que implica abordar los temas pendientes de consolidación de la Unión Aduanera y eliminar las barreras no arancelarias que aún afectan el comercio entre los socios.



La expectativa para esta cumbre se venía focalizando desde hace varios meses en la propuesta del gobierno brasileño de Jair Bolsonaro de reducir el AEC a la mitad del nivel promedio que tiene el bloque, en procura de brindar a los sectores de la producción y los servicios una mayor apertura comercial.



Tal como se esperaba en las semanas previas, fuentes del Gobierno argentino ratificaron que "no se decidirá nada todavía" sobre la modificación del AEC y que "la discusión seguirá el año que viene durante la Presidencia Pro Témpore de Paraguay, que asume en esta cumbre.



La dilatación del debate permitirá contar con una nueva conformación del bloque con los presidentes electos de Argentina, Alberto Fernández, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou.



La dilación sobre el debate por la modificación del AEC también cuenta con el interés de las cámaras industriales de Brasil, que en general hicieron escuchar sus objeciones a una apertura tan inmediata y a un eventual disolución del bloque, si es que Brasil decide avanzar de manera unilateral.



Las reuniones en torno a la Cumbre comenzaron el lunes con las comisiones técnicas de Comercio, el Foro de Consulta y Concertación Política; siguieron ayer con la Reunión de Grupo de Mercado Común integrada por los secretarios de Estado, y hoy con los encuentros ministeriales y del Consejo de Mercado Común, con la participación del canciller JorgeFaurie.



Mañana se realizará la Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados, por lo que está prevista la presencia del presidente Macri a primera hora en el Aeropuerto Regional de Caxias do Sul, para participar desde las 11 de la sesión plenaria de Jefes de Estado.



Faurie participó hoy en Bento Gonçalves de la Reunión del Consejo del Mercado Común junto a sus pares Ernesto Araújo, de Brasil, Rodolfo Nin Novoa de Uruguay y Antonio Rivas Palacios de Paraguay, en la que ratificó el rumbo de apertura adoptado por el bloque al asegurar que "no se puede crecer de espaldas al mundo".



En el encuentro de ministros de Industria, Comercio y Servicios del Mercosur, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, participó junto al secretario especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Brasil, Marcos Troyjo, el viceministro de Comercio de Paraguay, Pedro Mancuello, y el director de la Asesoría de Política Comercial de Uruguay, Juan Labraga.



En el encuentro se destacó la importancia de profundizar la agenda de integración intra Mercosur, abordando los temas pendientes para la consolidación de la Unión Aduanera y eliminando las barreras no arancelarias que aún afectan el comercio intrazona.



Todos los países coincidieron en la importancia que tiene el diálogo público-privado a la hora de avanzar en el proceso de revisión del Arancel Externo Común (AEC), sobre lo cual se acordó que los trabajos de diagnósticos alcanzados se presentarán en 2020 al sector privado.



Por último, con el objetivo de promover el comercio entre Argentina y Brasil, facilitar el acceso a ambos mercados y fortalecer la integración productiva, el ministro Sica y el secretario Troyjo firmaron la Hoja de Ruta sobre Iniciativas Facilitadoras del Comercio en Materia Regulatoria.