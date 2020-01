El ministro de Pedro llamó a "reafirmar el concepto de Nación y unidad" al visitar Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, aseguró hoy, en Mar del Plata, que para el gobierno nacional "el concepto de Nación tiene que ver con la unidad de los argentinos y no hay un país que pueda salir adelante si no hay sinergia entre la ciudad, las provincias y la Nación".



"Una vez pasadas las elecciones, para nosotros todos los representantes de las ciudades son tiene una función institucional y con ellos tenemos que coordinar. El ejemplo fue hoy que se hizo una actividad con el intendente de Mar Del Plata, Guillermo Montenegro, con el gobernador (Axel) Kicillof y con el ministro (Matías) Lammens", señaló De Pedro en declaraciones a la prensa.



El funcionario formuló estos conceptos durante una visita a Mar del Plata para participar del lanzamiento de la temporada de verano y el programa turístico y cultural ReCreo, junto a Kicillof, y Lammnes, ministro de Deporte y Turismo.



De Pedro destacó que "se generó mucho turismo interno y tanto los comerciantes como los prestadores turísticos ven con mucha expectativa que hay una mayor ocupación que otros años".



Según un comunicado del Ministerio de Interior, el ex diputado nacional recorrió también las unidades móviles de documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper) en el marco de la Campaña de Documentación Verano 2020 que se lleva adelante desde el 3 de enero en distintos centros turísticos del país.



De Pedro también estuvo en la Carpa del Ministerio de Deporte y Turismo en la rambla marplatense, donde saludó a turistas y vecinos junto a Lammens y la ministra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Fernanda Raverta.



Durante la recorrida por los centro de documentación, de Pedro destacó que “en siete días se tramitaron más de 10.000 DNI y Pasaporte, lo que implica un verdadero récord” y precisó que los documentos se entregan en el día.



"En los últimos cuatro años, se hicieron demasiadas políticas que favorecían a un pequeño sector de la sociedad. Lo que Alberto Fernández hizo fue generar políticas; es volver a encaminar la economía del país para que todos los argentinos puedan tener sus necesidades básicas satisfechas. Sabemos que falta mucho, son los primeros 30 días, pero entendemos que el golpe de timón fue bueno", analizó el ministro.