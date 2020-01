El ministro de Salud bonaerense dijo que situación financiera del área es "gravísima"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmó hoy que al asumir su cargo, el 12 de diciembre, se encontró con una deuda de 6 mil millones de pesos y consideró que la situación financiera del área es "gravísima".



Durante una conferencia de prensa que brindó en la Gobernación, el funcionario explicó que se trabaja junto a los proveedores y prestadores -a los que se le debe desde marzo del año pasado- "para resolver esta situación, que es heredada".



Detalló que en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) "hay 6.500 millones de pesos de deuda con proveedores", y denunció que el programa Incluir Salud destinado a 245 mil personas con discapacidad "tampoco tiene fondos".



"El día que asumí tuve que ocuparme de pagar 3 millones de pesos que se le debían a la cooperativa que produce las gasas para los hospitales. Si no lo hacía, a ellos les cortaban la luz", graficó.



Remarcó el funcionario que la administración bonaerense "va a ir honrando las deudas que dejan otros gobiernos", y apuntó que para ello buscarán "todos los instrumentos necesarios", pero pidió "comprensión para resolver el desastre que dejaron".



"La salud no es un tema de peronistas o radicales, sino un tema que nos atañe a todos por igual porque es lo más preciado que tenemos", evaluó.



A la vez, el ministro denunció que "la provincia tenía créditos internacionales aprobados para construir centros de atención primaria y refacción de guardias que no fueron empleados porque no se hizo el trámite para usarlos".



"Sólo podremos recuperar el 15% de eso porque hubo desidia. Ahora están nuestros equipos trabajando para acceder a créditos de 150 millones de dólares y reorientar el trabajado en esos centros", aseveró.



Por otro lado, anunció que "se pondrán en funcionamiento" aquellos hospitales que fueron "terminados por la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner en La Matanza, Ituzaingó y Esteban Echeverría".



Gollán también remarcó que que el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón "está al 8% de su capacidad", destacó que planean recuperarlo durante los próximos 4 años y no descartó que en el futuro ese centro pueda comenzar a producir un protector solar de factor 30, que cubre hasta el 92% de los rayos UV.