El Monterrey del argentino Mohamed venció a Necaxa en la semifinal del Apertura

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Monterrey, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, venció anoche a Necaxa, como local por 2 a 1, en el cotejo de ida de las semifinales del torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano.



El mexicano Jesús Gallardo (10 minutos) y el holandés Vincent Janssen (73m) anotaron para el vencedor y el argentino Mauro Quiroga (64m, ex Rafaela, Argentinos Juniors y San Martín de Tucumán) descontó para Necaxa, en el cotejo celebrado en el estadio BBVA Bancomer.



Necaxa recibirá al Monterrey en el duelo de vuelta de la serie el próximo sábado y el ganador accederá la final contra el triunfador de América-Morelia, que jugarán esta noche y el domingo venidero, respectivamente, indicó MedioTiempo.



En Monterrey atajó Marcelo Barovero (ex Atlético Rafaela, Huracán, Vélez y River) y también jugaron como titulares Leonel Vangioni (ex Newell's y River) y Nicolás Sánchez (ex Nueva Chicago, River, Racing y Godoy Cruz), entrando en el segundo tiempo Maximiliano Meza (ex Gimnasia La Plata e Independiente), mientras que en Necaxa lo hicieron Fernando Meza (ex San Lorenzo y Olimpo) y Maximiliano Salas (ex All Boys).



Tras 10 partidos dirigidos en su segunda etapa como DT de Monterrey la tarea de Mohamed es muy buena ya que marcha invicto, con saldo de siete triunfos y tres empates, para una impresionante efectividad del 80 por ciento.



En la Fase Regular, el "Turco" dirigió cinco encuentros (tres triunfos y dos empates), en los que llevó al Monterrey del lugar 13ro al 8vo. puesto en la tabla General, para así clasificarlo a la Liguilla.



En los Cuartos de Final del Apertura 2019, el equipo norteño eliminó a Santos Laguna, líder del torneo, tras vencerlo en la ida por 5-2 y empatar en la vuelta 1-1, para un marcador global de 6-3.



Además, el equipo suma 27 goles anotados y nueve en contra, pasando a ser un serio candidato al título cuando hace apenas un mes no sabía si clasificaba a las finales.