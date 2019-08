El mundo íntimo de los gamers en San Juan

En el 2016 se fundó San Juan Gamer Club y cambió la vida de muchos aficionados a los videojuegos que pudieron reunirse, compartir su pasión y hasta entrenar juntos. Aunque, lo más importante fue el impulso de los torneos locales que crecieron abruptamente en poco tiempo. Es que en los primeros asistieron cerca de 300 personas y en uno de los últimos que se hizo en el mes de julio fueron más de 2.000 los que se acercaron.

Entre los jóvenes que comparten la cultura gamer en la provincia están Kevin Poblete, Ismael Mansur y Franco Martínez. Son solo algunos de la amplia comunidad. Ellos se reúnen a entrenar cuando sus horarios coinciden, sino, lo hacen en sus viviendas donde tienen todo lo necesario para ejercitar “el cerebro y los dedos”, como dijo Kevin.

Los tres complementan perfectamente su trabajo y estudios para poder entrenar al menos dos o tres horas por día. No obstante, aprovechan los fines de semana para practicar durante toda la noche o en el tiempo que tengan libre. Además, sueñan con competir en torneos nacionales e internacionales y con que esto sea considerado un deporte y, por lo tanto, sea remunerado.

Kevin Poblete, uno de los fundadores de San Juan Gamer Club

A sus 27 años confesó que siempre le dedicó mucho a la actividad, incluso, los integrantes de su grupo de pares son todos gracias a esta cultura gamer que cada vez crece más.

“Mi primera consola la tuve a las 8 años, mientras los chicos jugaban a la pelota yo jugaba con videojuegos, siempre me gustó esto y me destaqué en mi grupo de amigos”, contó Kevin. En ese tiempo se enteraba a través de Internet sobre los torneos internacionales de videojuegos y soñaba con poder vivirlos alguna vez en su provincia natal. Fue ahí cuando empezó a investigar el panorama en las provincias del país y pudo notar que el movimiento en el tema era poco así que junto a dos amigos decidió fundar San Juan Gamer Club. “Acá no se hacía anda así que dije bueno lo tengo que hacer yo, y dos amigos me siguieron con la idea”, dijo.

No fue el único proyecto que encaró en medio de este mundo, sino que, también pidió préstamos y abrió una gamehouse, es decir, “una casa a la que se va a entrenar”, explicó. La misma se convirtió en sede de varios torneos que estuvieron repletos de participantes. Sin embargo, hace algunos meses tuvieron que cerrar las puertas porque ingresaron a robar y les llevaron casi todo el equipamiento. “Gracias a eso conocimos mucha gente”, manifestó.

Actualmente él entrena en su casa, trata de hacerlo al menos dos o tres horas por día. “Veo mucho el competitivo “groso” en donde están los mejores del mundo para poder aprender de ellos. Es tan importante ver cómo juegan como también practicar”, aseguró. El juego lo combina con sus horarios que son rotativos ya que trabaja como guardia de seguridad.

Sobre el futuro de la cultura gamer, Kevin cree que llegará el momento en el que las empresas “se den cuenta de que hay todo un público y van a poder ver de lo que somos capaces”.

Concluye: “Sé que va a llegar el día en que la gente vea que esto es un deporte porque se ejercita tanto el cerebro como los dedos, además es recreativo y junta mucha gente”.

Franco Martínez, mezcla la pasión de los videojuegos con la Informática

El joven de 22 años coincidió con Kevin en que su amor por los videojuegos comenzó desde pequeño. “Me gustan desde siempre”, dijo. Soñaba con que existieran las competencias hasta que la organización gamer nació y empezó a realizarlos, aunque antes de que esto ocurriera viajó por provincias como Mendoza y San Luis para jugar, principalmente, el Dragon Ball Fighter.

Los recorridos que realizó le dejaron muy buenas experiencias: “Tengo muy buenas relaciones con la gente de otras provincias así que siempre nos tiramos la data sobre eventos nuevos para poder viajar o que ellos vengan”, expresó.

El juego lo combina con su carrera, Ciencias de la Computación la cual cursa en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Por este motivo a veces no puede entrenar de manera diaria pero aprovecha los fines de semana para hacerlo de forma online principalmente.

Youtube es uno de los sitios que le permite aprender nuevas técnicas y conocimientos que luego implementa. “Veo videos de gente profesional y voy tomando nota de lo que se puede hacer, es como estudiar”, aseguró Franco.

Luego aplica los nuevos conocimientos para poder subir de niveles en los juegos. “Si estoy disponible entreno todo el día o me junto con algún amigo y jugamos toda la noche que es lo que más nos sirve”, sostuvo el joven.

Todo esto le sirve en los torneos y campeonatos locales y nacionales en los que participa. En ellos suele haber premios en efectivo, trofeos y a veces hasta aparatos electrónicos. En Argentina aún los gamers no son remunerados pero ese es uno de los objetivos de la comunidad.

Además, de estas actividades se dedica a reparar computadoras ya que la informática es otra de sus pasiones y uno de los motivos por los que eligió su carrera.

Ismael Mansur, youtuber e impulsor de eventos gamers

El Call of duty, Butterfly y el Fortnite son los juegos en los que se especializa Ismael. Aunque el joven de 23 años también es youtuber y en su canal suele hacer directos en los que enseña las novedades en la cultura gamer y también las competencias locales y nacionales. De los que realizan en la provincia está muy al tanto ya que es parte de San Juan Gamer Club.

“El último evento fue una locura, hubo cerca de 2.000 personas, llegaron desde Mendoza y San Luis pero también quieren venir desde Córdoba, Santa Cruz y Buenos Aires”, contó con emoción. Él cree que esto ocurre ya que en otras provincias no hay tantas personas interesadas por lo que aspiran que sus torneos tomen relevancia a nivel nacional debido a que “en Cuyo somos los primeros en hacerlos con gran cantidad de jugadores y máquinas, ese es nuestro próximo objetivo”.

Para poder llegar a este fin necesitan el apoyo de ciudadanos de toda la Argentina para poder reunir competidores. Además, cree que es necesaria la colaboración del Gobierno.

“Son juegos pero de a poco todos van entendiendo que los esports son una realidad porque es algo oficial a nivel mundial”, comentó Ismael.

A su pasión le dedica mucho, entrena al menos cuatro horas por la mañana de forma diaria. La misma la combina con las tareas de la casa y también con su carrera, comenzó a estudiar el profesorado en Inglés aunque ahora lo dejó un poco de lado pero quiere volver. “Voy a retomar porque mi objetivo es salir de la Argentina y poder competir con esto, llegar a Estados Unidos principalmente”, cerró el gamer.